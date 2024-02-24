Halk Ekmek'te ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu?

Kocaeli’de, Ramazan ayında satışa sunulacak pidenin kaç gram ve fiyatının kaç lira olacağı Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklanmıştı.
Kocaeli’de bu yıl Ramazan pidesine yüzde 100 zam geldi. Geçtiğimiz yıl 10 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yılda 20 liradan satılacak. Kocaeli’de 20 TL’den satılacağı açıklandı. Halk Ekmek büfelerinde ise Ramazan pidesi 15 TL’ye satılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.