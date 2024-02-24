- Ekonomi

Halk Ekmek'te ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu?

Kocaeli’de fiyatı 20 lira olarak belirlenen Ramazan pidesi, halk ekmek büfelerinde 15 liraya satılacak

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Halk Ekmek'te ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? mask

Kocaeli’de, Ramazan ayında satışa sunulacak pidenin kaç gram ve fiyatının kaç lira olacağı Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklanmıştı.

Kocaeli’de bu yıl Ramazan pidesine yüzde 100 zam geldi. Geçtiğimiz yıl 10 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yılda 20 liradan satılacak. Kocaeli’de 20 TL’den satılacağı açıklandı. Halk Ekmek büfelerinde ise Ramazan pidesi 15 TL’ye satılacak.
# ramazan pidesi, Zam

24 Şub 2024 - 13:29 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.078.099 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL