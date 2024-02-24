24 Şub 2024 - 13:30- Asayiş G:

Zennure Özlü hayatını kaybetti

Kocaeli Adliyesi çalışanlarından Zennure Özlü, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Zennure Özlü hayatını kaybetti mask

Kocaeli Adliyesi Sulh Ceza Hakimliğinde yaklaşık 25 senedir görev yapan Zennure Ölzü (48) bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Özlü, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gölcük'te ikamet eden 1 çocuk annesi olan Zennure Özlü'nün acı haberi sevenleri ve meslektaşlarını yasa boğdu. Zennure Özlü'nün cenazesi Gölcük Panayır Mahallesi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Panayır Mahallesi Mezarlığında toprağa verilecek.
# ceza, çocuk

24 Şub 2024 - 13:30 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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