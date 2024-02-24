Kocaeli Adliyesi Sulh Ceza Hakimliğinde yaklaşık 25 senedir görev yapan Zennure Ölzü (48) bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Özlü, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gölcük'te ikamet eden 1 çocuk annesi olan Zennure Özlü'nün acı haberi sevenleri ve meslektaşlarını yasa boğdu. Zennure Özlü'nün cenazesi Gölcük Panayır Mahallesi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Panayır Mahallesi Mezarlığında toprağa verilecek.
24 Şub 2024 - 13:30- Asayiş Güncelleme:
Zennure Özlü hayatını kaybetti
Kocaeli Adliyesi çalışanlarından Zennure Özlü, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.