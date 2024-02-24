Zennure Özlü hayatını kaybetti

Kocaeli Adliyesi Sulh Ceza Hakimliğinde yaklaşık 25 senedir görev yapan Zennure Ölzü (48) bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Özlü, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gölcük'te ikamet eden 1 çocuk annesi olan Zennure Özlü'nün acı haberi sevenleri ve meslektaşlarını yasa boğdu. Zennure Özlü'nün cenazesi Gölcük Panayır Mahallesi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Panayır Mahallesi Mezarlığında toprağa verilecek.