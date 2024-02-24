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CHP İzmit'te Çetin Sarıca’nın yerine Ertürk

Kocaeli Sanayi Meclis Üyesi olan iş insanı Muhammet Ertürk, Çetin Sarıca’nın yerine kontenjan birinci sıradan aday oldu.

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24 Şub 2024 - 13:35 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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