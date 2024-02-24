CHP İzmit İlçe Örgütü ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis adayı olmak için kendine gelen Ertürk’ü meclis listesinin kontenjan birinci sıradan kendi istediğiyle çekilen Çetin Sarıca’nın yerine kontenjan birinci sıradan aday
- Siyaset
CHP İzmit'te Çetin Sarıca’nın yerine Ertürk
Kocaeli Sanayi Meclis Üyesi olan iş insanı Muhammet Ertürk, Çetin Sarıca’nın yerine kontenjan birinci sıradan aday oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.