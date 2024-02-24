CHP İzmit'te Çetin Sarıca’nın yerine Ertürk

CHP İzmit İlçe Örgütü ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis adayı olmak için kendine gelen Ertürk’ü meclis listesinin kontenjan birinci sıradan kendi istediğiyle çekilen Çetin Sarıca’nın yerine kontenjan birinci sıradan aday