Kredi kartı kullanımına gelmesi beklenen tedbirler!

Kredi kartlarına yönelik düzenleme beklentisi artıyor. Düzenlemenin nasıl olacağı bilinmiyor ancak finans çevreleri bazı alternatifler üzerinde duruyor. Kredi kartına taksit sınırlaması da konuşulanlar arasında yer alıyor. İşte masadaki formüller...

Hafize Gaye Erkan'ın ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilen Fatih Karahan Enflasyon Raporu toplantısında kredi kartlarına yönelik düzenleme yapılacağının sinyalini vermişti. Karahan, "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Karahan'ın açıklamasından sonra kredi kartlarına düzenleme getirilmesi beklenirken, düzenlemenin nasıl olacağına ilişkin herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.

NTV'de yer alan habere göre, finans çevrelerinin görüşü ise gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiği yönünde.

MASADAKİ ÖNLEMLER

Gelebilecek bazı önlemler ise şöyle sıralanıyor:

Karta taksit uygulaması kaldırılabilir

Asgari ödeme tutarları artırılabilir

Kart limiti düşürülebilir

Kredi kartı faiz oranları artırılabilir

Ödeme alışkanlıkları zayıf olanlara ek önlemler getirilebilir

Yüksek limitli harcamalara kısıtlama getirilebilir

Lüks tüketime dayalı kredi kartı harcamalarına limit konulabilir

UZMAN İSİMLER NE DİYOR?

Uzmanlar ise gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiğini belirtiyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Kredi kartıyla alakalı bir önlem gelme ihtimali var. Ama bunun şeklinin ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden taksit sınırı mı ya da başka bir şey mi olur onu bilmiyoruz. Biz de merakla bekliyoruz” diye konuştu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kredi kartlarında limitin lüks tüketime gelmesi gerektiğini ifade etmişti Aran, "20 bin liraya kadar olan kredi kartlarında limit ve harcamaları bu önlemlerin dışında tutmak gerekiyor" dedi.

"KADEMELİ GEÇİŞ" ÖNERİSİ

Akademisyenler ve tüketici dernekleri ise "kademeli geçiş" önerisinde bulundu. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, "Eğer bir taksit sınırlandırılmasına gidilecekse bu sınırlandırma daha çok lüks mal gruplarını önceliklendirmeli. Bu esnada yapılacak taksit sınırlandırması, hiç taksit yapmamak ya da örneğin 8-9 taksitten bir anda 3 takside düşmek değil, kademeli bir geçişle taksit sayısını azaltarak olmalı. 8-9 taksit önce 6-7 taksite düşürülmeli, sonraki bir zaman aralığında gerekiyorsa önceden bildirilerek bir indirim daha yapılmalı" diye konuştu.