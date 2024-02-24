Başkan Söğüt, “KÖRFEZ BİZİM SEVDAMIZ”

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Söğüt son olarak Atalar ve Kirazlıyalı Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

AYNI GÜN İKİ MAHALLEDE

Başkan Söğüt’e ziyaretlerde; AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, cumhur ittifakı üyeleri ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Güne Atalar Mahallesi’nde esnafla başlayan Başkan Söğüt, daha sonra yürüyerek devam ettiği ziyaretleri Kirazlıyalı Mahallesi ile devam ettirdi. Büyük ilgi gören Söğüt, vatandaşlarla da samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

KÖRFEZ BİZİM SEVDAMIZ

5 yılda Körfez’de önemli projelere imza attıklarını söyleyen Başkan Söğüt, “Çok şükür ilk gün nasıl vatandaşımızın karşısına heyecanla çıktıysak bugün de Körfez’de değer katmış olmanın verdiği mutluluk ve karşısındayız. Vatandaşımızın teveccühü, bizlere olan güveni de bizleri ayrı motive ediyor. Körfez bizim sevdamız; Durmadan yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.