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YAT, KARAVAN SATAN A101'DE BU DA OLDU! 29 ŞUBAT'TA SATILACAK!

Türkiye'nin zincir marketinden biri olan A101, 29 Şubat'ta 399.900 TL'ye Tiny House satacağını duyurdu.

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YAT, KARAVAN SATAN A101'DE BU DA OLDU! 29 ŞUBAT'TA SATILACAK! mask
YAT, KARAVAN SATAN A101'DE BU DA OLDU! 29 ŞUBAT'TA SATILACAK!
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Türkiye'nin zincir marketlerinden biri olan A101, 29 Şubat tarihinde 399.900 TL'ye bir tiny house satışı gerçekleştirecek.

A101'in ürün satış listesine koyduğu bu sıradışı ürün, bir anda gözleri zincir markete çevirdi. 

İşte A101'in satışa çıkaracağı tiny house ile ilgili detaylar:

A101'de satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House, 16 metre yaşam alanına (1+1) sahip. Dış ölçü olarak uzunluk 650 cm, yükseklik 250 cm ve derinlik 235 cm'dir. İç ölçü olarak uzunluk 636 cm, derinlik 220 cm ve yükseklik 210 cm'dir. Bu evde yatak, koltuk ve orta sehpa gibi mobilyaları içermiyor ve plaka işlemleri müşteri tarafından yapılması gerekiyor. Ancak, 9 taksite bölünerek 427.893 TL'ye satın alınabilir. Altyapı ısı tesisatı olan evde 24'lü sigorta kutusu, kaçak akım rölesi, mutfak tezgâhı, dolap, havalandırma sistemi, laminat parke kaplama gibi ekstralar da bulunuyor.

YAT, KARAVAN SATAN A101'DE BU DA OLDU! 29 ŞUBAT'TA SATILACAK!

# türkiye

24 Şub 2024 - 14:54 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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