İYİMSERLİK ÖMRÜMÜZE ÖMÜR KATIYOR

Dr. Fitzgerald yazısında iyimserliğin uzun ömürlülüğe etkilerini gösteren çalışmalardan söz etmiş. Her koşulda iyimser olan biri olarak bu yazı çok hoşuma gitti. Ben ( @nurcincaglar ) öncelikle annemi rol model alarak iyimser olduğumu düşünüyordum. Daha sonra bu konuda farkındalık oluşunca bilinçli olarak iyimserliği seçtim ve sürdürüyorum. İyimserlik kötü senaryolar kurgulayıp kaygılanmayı önlediğinden stres yönetimini de kolaylaştırıyor.

Dr. Fitzgerald’ın yazısında benim için en dikkat çekici nokta iyimserliğin doğuştan gelmeyip öğrenilebileceğini gösteren bir çalışmaya referans verilmesi oldu. Ben de aynen insanın kendisini iyimser olma yönünde değiştirebileceğine inanıyorum. Yazıyı sizler için çevirdim.

“Yaş almaya olumlu bakış yaşamınıza 7,5 sene ekleyebilir mi? Bazı çalışmalara göre “evet”. (PMID: 12150226)

Özellikle bir epidemiyolojik çalışma iyimserliğin yaşam süresinin %11-15 uzaması ve 85 yaş üzerine ulaşmakla bağlantılı olduğunu gösteriyor. (PMID: 31451635)

Bu konudaki iyi haberler bitmedi. Bir ikiz çalışması iyimserliğin sadece %25’inin kalıtsal olduğunu tahmin ediyor. (PMID: 31451634) Bu iyimserliğimizin %75’inin çevresel etkilerle oluştuğu yani öğrenilebilir olduğu demek. (DOI: 10.1080/17439761003790963)

O zaman iyi taraftan bakalım ve yaş almanın yararlarını unutmayalım. Kuvvetle muhtemel görüyorum ki yaş aldıkça DNA metilasyon kalıplarımıza biyolojik olarak daha incelikli bir ahlak anlayışı ve daha derin bir bilgelik yerleştiriyoruz.

Sonuç olarak, travmanın biyolojimize yerleşmesi kısmen DNA metilasyonu yoluyla oluyorsa o zaman aynı yolla biyolojimize olgunluk, sevgi, affedicilik ve bilgeliğin yerleşmesi de söz konusu olamaz mı?

Tüm bunlar da daha iyi ve hafiflemiş hissetmemizi sağlar.”

Dr. Kara Fitzgerald

Çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®️

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CwaKBA9KMsB/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==