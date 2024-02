T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Taşınmazın Tapu Kayıt Bilgileri

Taşınmaz No: 41010100759 KaradenizlilerMh. İzmit /Kocaeli Cinsi: Otomat Yüzölçümü: 70.000 m2Hazine Hissesi: Tam Pafta / Cilt No: 53 Ada No/ Sayfa No: 17 Parsel No: 8271