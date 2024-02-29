KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
|1- Hüküm Tasarrufu ve Mülkiyeti Belediyemize ait listedeki adreslerde bulunan taşınmazlar ayrı ayrı kiraya verilecektir.
|2-İhale; 06/03/2024 Çarşamba günü Körfez Belediyesi Encümen toplantı odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. Maddelerine göre açık teklif (arttırma) usulü ile yapılacaktır.
3-
|S.NO
|ADRES
|TAHMİNİ KİRA BEDELİ
(KDV Hariç)
|AYLIK/
YILLIK
|GEÇİCİ TEMİNAT
|İHALE SAATİ
|KİRA SÜRESİ
|ÖDEME ŞEKLİ
|1
|Mülkiyeti Belediyemize ait Yeniyalı Mahallesi Belen Caddesi No:67 (415 Ada 20 Parsel) Saat Kulesi Altı Büfe Yeri Körfez/KOCAELİ
|3.000,00 ₺
|AYLIK
|1.080,00 ₺
|15:00
|3 YIL
|¼’ü Peşin Kalan 3 Ayda 1PEŞİN
|2
|Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi 4 Sokak No:69 (1910 Ada 12 Parsel) Taksi Durağı Yeri Körfez/KOCAELİ
|1.500,00 ₺
|AYLIK
|540,00 ₺
|15:05
|3 YIL
|3 Yıllık Peşin
|3
|Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait Kışladüzü Mahallesi Radar Caddesi (3123 Ada 14 Parselin Doğusu) Baz İstasyonu Yeri Körfez/KOCAELİ
|95.544,00 ₺
|YILLIK
|2.866,32 ₺
|15:10
|3 YIL
|3 Yıllık Peşin
|4- Geçici teminat 1 (bir) yıllık muhammen bedelin %3 oranındadır.
|5- Kesin Teminat belirlenen 1 (bir) yıllık ihale bedelinin %6’sı nispetindedir.
|6- İhaleye çıkacak taşınmazların kira süreleri 3 (üç) yıldır.
|7- İhaleye ait şartname 250,00.- TL (İkiyüzelliTürkLirası)karşılığında mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
|8- İsteklilerden aranacak belgeler;
|GERÇEK KİŞİLERDEN
|TÜZEL KİŞİLERDEN
|a) İkametgah belgesi
|a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
|b) Nüfus kayıt örneği
|b) İhale şartname bedeline ait makbuz,geçici teminat makbuzu.
|c) İhale şartname bedeline ait makbuz, geçici teminat makbuzu.
|c) Ticaret Sicil Gazetesi
|d) Körfez Belediye’sinden borcu bulunmadığına dair “Borcu yoktur” belgesi.
|d) Vekaleten katılım noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
|e) Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname.
|e) Körfez Belediye’sinden borcu bulunmadığına dair “ Borcu yoktur” belgesi.
|f) Baz İstasyonu için; Ticaret ve Sanayi Odasından iletişim işi yaptığına dair faaliyet belgesi.
|f) Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
|g) Taksi Durağı için; Ticari taksi işletmeciliğini gösterir belge.
|g) Baz İstasyonu için; Ticaret ve Sanayi Odasından iletişim işi yaptığına dair faaliyet belgesi.
|h) Taksi Durağı için; Ticari taksi işletmeciliğini gösterir belge.
|İsteklilerin, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asılların ve ya noter onaylı suretlerini ve eksiksiz dosyalarını en geç 05/03/2024 tarihine tesadüf eden Salı günü 12.00'a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.