KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İsteklilerin, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asılların ve ya noter onaylı suretlerini ve eksiksiz dosyalarını en geç 05/03/2024 tarihine tesadüf eden Salı günü 12.00'a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.