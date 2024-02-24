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Kamil Şirin, "Bir olacağız, kazanacağız"

İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, beraberinde ilçe yöneticileri ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte İnönü Caddesi'nde bulunan esnafları ve vatandaşları ziyaret etti.

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Kamil Şirin, "Bir olacağız, kazanacağız"
Kamil Şirin, "Bir olacağız, kazanacağız"
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Ziyaret sırasında, İzmit'in geleceği için planlanan projelerle ilgili detaylı bilgi verildi ve nasıl daha iyi bir belediyecilik anlayışıyla tanıştırılacağı tartışıldı.

Esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Kamil Şirin ve beraberindekiler, İYİ Belediyecilik kavramını tanıtarak, şehrin sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan nasıl daha iyi bir noktaya taşınabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Ziyaret sonunda, İzmit'in daha yaşanabilir bir şehir olması için birlikte çalışma sözü veren Kamil Şirin, "Bir olacağız, kazanacağız" mesajıyla vatandaşlara umut aşıladı.

İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "İzmit'imizi daha güzel bir yere taşımak için buradayız. İlçe yöneticilerimizle ve meclis üyesi adaylarımızla birlikte, İYİ Belediyecilik anlayışını İzmit'e taşıyacağız" dedi.

Kamil Şirin,
Kamil Şirin,

# meclis üyesi

24 Şub 2024 - 16:04 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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