Ziyaret sırasında, İzmit'in geleceği için planlanan projelerle ilgili detaylı bilgi verildi ve nasıl daha iyi bir belediyecilik anlayışıyla tanıştırılacağı tartışıldı.
Esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Kamil Şirin ve beraberindekiler, İYİ Belediyecilik kavramını tanıtarak, şehrin sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan nasıl daha iyi bir noktaya taşınabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundular.
Ziyaret sonunda, İzmit'in daha yaşanabilir bir şehir olması için birlikte çalışma sözü veren Kamil Şirin, "Bir olacağız, kazanacağız" mesajıyla vatandaşlara umut aşıladı.
İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "İzmit'imizi daha güzel bir yere taşımak için buradayız. İlçe yöneticilerimizle ve meclis üyesi adaylarımızla birlikte, İYİ Belediyecilik anlayışını İzmit'e taşıyacağız" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.