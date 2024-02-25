ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-KOCAELİSPOR (CANLI ANLATIM)

MAÇIN KÜNYESİ
Keçiörengücü – Kocaelispor
STAT: Ankara Aktepe Stadı
SAAT: 13.30
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Kemal Elmas, Onur Gülter
YAYIN: TRT Spor, Kocaeli Gazetesi (Canlı Anlatım)
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, pazar günü deplasmanda Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile mücadele edecek. Yeni teknik direktör Mustafa Gürsel, Kocaelispor’un başında ilk sınavına çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.