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ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-KOCAELİSPOR (CANLI ANLATIM)

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, pazar günü deplasmanda Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile mücadele edecek. Yeni teknik direktör Mustafa Gürsel, Kocaelispor’un başında ilk sınavına çıkacak.

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ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-KOCAELİSPOR (CANLI ANLATIM)
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MAÇIN KÜNYESİ

Keçiörengücü – Kocaelispor

STAT: Ankara Aktepe Stadı

SAAT: 13.30

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Kemal Elmas, Onur Gülter

YAYIN: TRT Spor, Kocaeli Gazetesi (Canlı Anlatım)
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25 Şub 2024 - 00:00 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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