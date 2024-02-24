Emekli öğretmenin cansız bedeni bulundu!

Rüstempaşa Mahallesi İsmet Acar Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katından kötü koku gelmesi üzerine apartmanda yaşayanlar durumu polise bildirdi.
İhbarla bölgeye gelen polis ekiplerine binadakiler dairede emekli öğretmen Doğan Sadioğlu'nun yaşadığını, kendisinden 15 gündür haber alamadıklarını söyledi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sadioğlu'nun çöp topladığı öğrenildi. Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile eve giren polisler, Doğan Sadioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.
Doğan Sadioğlu'nun cenazesi, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polisin incelemesinin ardından belediye ekipleri dairede bulunan çöpleri temizlemek için çalışmaya başladı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.