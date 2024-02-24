BTP kadroları Gölcük'te bir takım ziyaretlerde bulundu

Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Bağımsız Türkiye Partisi kadroları dün Gölcük'te bir takım ziyaretlerde bulundu.

Büyükşehir belediye başkan adayı Muharrem Can ve Gölcük belediye başkan adayı Abdulkadir Üstünel Emekli Astsubaylar Derneğini ziyaret ederek yerel seçimlerde kendilerine destek istediler.

Hoş ve samimi geçen görüşmede Dernek yönetimi Muharrem Can ve Abdulkadir Üstünel'e emeklilerin sıkıntılarını dile getirerek, yerelde de bazı çalışmalarla kendilerine destek çıkmalarını talep ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Can ise emeklilerin sıkıntılarını ve zorluklarını çok iyi bildiklerini ve Belediye Başkan'ı olduğunda kendilerine Büyükşehir ve İlçe belediyecilik çalışmalarıyla sahip çıkacağını dile getirdi.