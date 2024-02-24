YRP Başiskele Gençlik Kolları Başkanı istifa etti

Yeniden Refah Partisi Başiskele Gençlik Kolları Başkanı Semih Tanta istifa etti. Tanta, yaptığı açıklamada : "Kıymetli Kocaeli ve Başiskeleli hemşehrilerim bildiğiniz üzere millî görüşün temsilcisi Yeniden Refah Partisinde mevcutta yürüttüğüm başiskele gençlik kolları başkanlığını yaptığımız istişareler sonucunda bugün itibariyle sonlandırma kararı aldım. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm kıymetli ağabeyim gençlik kolları il başkanı Yusuf Arınç ve yönetimine teşekkür ederim. Önümüzdeki yerel seçimlerde halkımız için en hayırlısını dilerim."dedi.