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YRP Başiskele Gençlik Kolları Başkanı istifa etti

Yeniden Refah Partisi Başiskele Gençlik Kolları Başkanı Semih Tanta istifa ettiğini açıkladı.

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Yeniden Refah Partisi  Başiskele Gençlik Kolları Başkanı Semih Tanta istifa etti. Tanta, yaptığı açıklamada : "Kıymetli Kocaeli ve Başiskeleli hemşehrilerim bildiğiniz üzere millî görüşün temsilcisi Yeniden Refah Partisinde mevcutta yürüttüğüm başiskele gençlik kolları başkanlığını yaptığımız istişareler sonucunda bugün itibariyle sonlandırma kararı aldım. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm kıymetli ağabeyim gençlik kolları il başkanı Yusuf Arınç ve yönetimine teşekkür ederim. Önümüzdeki yerel seçimlerde halkımız için en hayırlısını dilerim."dedi.
# Yeniden Refah Partisi, Başiskele

24 Şub 2024 - 16:38 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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