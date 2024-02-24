Kocaelispor maç öncesi kampa girdi

PUAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK

Yarın saat 13.30’da Keçiörengücü ile mücadele edecek olan Kocaelispor, bugün sabah saatlerinde Ankaraya gitti. Temsilcimiz burada 1 günlük kamp yapacak. Keçiören maçında puan kaybetme lüksü bulunmayan temsilcimiz işini sıkı tutmak ve maça tamamen hazır olmak için bir gün önceden yola çıktı.