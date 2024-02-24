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Kocaelispor maç öncesi kampa girdi

Yarın, Keçiörengücü ile deplasmanda mücadele edecek olan temsilcimiz Kocaelispor, Ankara’ya bir gün öncesinden gitti. Kampa giren Yeşil - Siyahlılar, karşılaşmaya tamamen hazır olmak istiyorlar

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor maç öncesi kampa girdi mask
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PUAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK

Yarın saat 13.30’da Keçiörengücü ile mücadele edecek olan Kocaelispor, bugün sabah saatlerinde Ankaraya gitti. Temsilcimiz burada 1 günlük kamp yapacak. Keçiören maçında puan kaybetme lüksü bulunmayan temsilcimiz işini sıkı tutmak ve maça tamamen hazır olmak için bir gün önceden yola çıktı.
# Kocaelispor

24 Şub 2024 - 16:40 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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