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Kullar Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatif’ine yeni başkan

S.S. 71 Nolu Kullar Minibüs ve Otobüsçüler Taşıyıcılar Kooperatifi 2021- 2022 ve 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurulu bugün Kooperatif binasında gerçekleşti. Genel Kurul’da S.S. 71 Nolu Kullar Minibüs ve Otobüsçüler Taşıyıcılar Kooperatifi’nin yeni başkanı Mehmet Şahin oldu. 

Aygün Baş
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Kullar Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatif’ine yeni başkan mask
Kullar Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatif’ine yeni başkan
Kullar Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatif’ine yeni başkan
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S.S. 71 Nolu Kullar Minibüs ve Otobüsçüler Taşıyıcılar Kooperatifi 2021- 2022 ve 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurulu bugün Kooperatif binasında gerçekleşti. Genel Kurul’un Divan Başkanlığını İsmail Kar Katip Üyeliğini ise Mehmet Özaydın yaptı. Gerçekleşen Genel Kurul’da mali tabloların ibra edilmesinin yanı sıra yeni yönetim kurulu, denetim kurulu ve üst birlik temsilcisi üyeleri de seçildi. Gerçekleşen Genel Kurul’un ardından söz alan S.S. 71 Nolu Kullar Minibüs ve Otobüsçüler Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı yeni Başkanı Mehmet Şahin konuşmasında şunları söyledi, 

KOOPERATİFİMİZE HAYIRLI OLSUN

“Yönetimimiz olarak Hakan kardeşimizle bir sorunumuz yok. Sağlık durumundan dolayı bu şekilde genel kurul yapıldı. Bizim koltuk ve arkadaşla bir sorunumuz yok. Buradaki arkadaşlar hepimiz bir aileyiz. Hakan kardeşimiz olsun burada çalışan kardeşlerimiz olsun kimseyle bir sorunumuz yok. Dediğimiz gibi sağlık problemleri olduğundan dolayı genel kurul gerçekleştirildi. Genel Kurul Kooperatifimize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun. Allah helal ve kazasız güzel kazançlar nasip etsin” 

KATILIM SAĞLAMADI

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve aynı zamanda eski S.S. 71 Nolu Kullar Minibüs ve Otobüsçüler Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hakan Zorlu gerçekleşen 2021- 2022 ve 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurula katılım sağlamadı. 

YÖNETİM KURULU ASİL 

Mehmet Şahin

İsmail Kar

Bayram Yüksel

Mesut Topal 

İbrahim Kılıç

YÖNETİM KURULU YEDEK

Remzi Alemdar 

Adem Pervaneli

İdris Nas

İshak Zırh

Mehmet Özaydın

DENETİM KURULU

Necati Topal

Yusuf Şenses 

DENETİM KURULU YEDEK

Ramazan Uzunsakal

Mehmet Ali Kuzu 

ÜST BİRLİK TEMSİLCİ ASİL

İsmail Kar

ÜST BİRLİK TEMSİLCİ YEDEK

İbrahim Kılıç

# yeni, sağlık

24 Şub 2024 - 16:54 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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