Kullar Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatif’ine yeni başkan

S.S. 71 Nolu Kullar Minibüs ve Otobüsçüler Taşıyıcılar Kooperatifi 2021- 2022 ve 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurulu bugün Kooperatif binasında gerçekleşti. Genel Kurul’un Divan Başkanlığını İsmail Kar Katip Üyeliğini ise Mehmet Özaydın yaptı. Gerçekleşen Genel Kurul’da mali tabloların ibra edilmesinin yanı sıra yeni yönetim kurulu, denetim kurulu ve üst birlik temsilcisi üyeleri de seçildi. Gerçekleşen Genel Kurul’un ardından söz alan S.S. 71 Nolu Kullar Minibüs ve Otobüsçüler Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı yeni Başkanı Mehmet Şahin konuşmasında şunları söyledi,
KOOPERATİFİMİZE HAYIRLI OLSUN
“Yönetimimiz olarak Hakan kardeşimizle bir sorunumuz yok. Sağlık durumundan dolayı bu şekilde genel kurul yapıldı. Bizim koltuk ve arkadaşla bir sorunumuz yok. Buradaki arkadaşlar hepimiz bir aileyiz. Hakan kardeşimiz olsun burada çalışan kardeşlerimiz olsun kimseyle bir sorunumuz yok. Dediğimiz gibi sağlık problemleri olduğundan dolayı genel kurul gerçekleştirildi. Genel Kurul Kooperatifimize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun. Allah helal ve kazasız güzel kazançlar nasip etsin”
KATILIM SAĞLAMADI
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve aynı zamanda eski S.S. 71 Nolu Kullar Minibüs ve Otobüsçüler Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hakan Zorlu gerçekleşen 2021- 2022 ve 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurula katılım sağlamadı.
YÖNETİM KURULU ASİL
Mehmet Şahin
İsmail Kar
Bayram Yüksel
Mesut Topal
İbrahim Kılıç
YÖNETİM KURULU YEDEK
Remzi Alemdar
Adem Pervaneli
İdris Nas
İshak Zırh
Mehmet Özaydın
DENETİM KURULU
Necati Topal
Yusuf Şenses
DENETİM KURULU YEDEK
Ramazan Uzunsakal
Mehmet Ali Kuzu
ÜST BİRLİK TEMSİLCİ ASİL
İsmail Kar
ÜST BİRLİK TEMSİLCİ YEDEK
İbrahim Kılıç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.