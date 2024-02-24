- Asayiş

Necati Şaşmaz’ın fabrikasında patlama

Bolu’nun Gerede ilçesinde oyuncu Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu orman ürünleri üretimi yapılan fabrikanın talaş silosunda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

Demirören Haber Ajansı
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Necati Şaşmaz’ın fabrikasında patlama mask

Bolu Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan oyuncu Necati Şaşmaz’ın sahibi olduğu Nova Orman Ürünleri fabrikasında, sabah saatlerinde patlama oldu.

Fabrikanın üretim alanının dışında bulunan talaş silosundaki patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Silodan dumanlar yükselirken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında siloda hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
# oldu, Yangın

24 Şub 2024 - 17:22 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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