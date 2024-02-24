Ronaldinho Survivor'da hangi Türk kızına sevdalandı?

TV 8 ekranlarında gelen ve Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı Survivor All Star’da bu hafta sürpriz bir konuk yer aldı.
KLASINI GÖSTERDİ
Daha önce 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünün sahibi olan eski futbolcu Ronaldinho düzenlenen ödül oyununda klasını gösterdi.
SIRA NAGİHAN'A GELİNCE HAMLESİNİ YAPTI
Daha önce Nagihan’a bakışları gözden kaçmayan Brezilyalı yıldız karşılaşmanın bitmesinin ardından tek tek yarışmacıların yanına giderek ellerini sıkarken sıra Nagihan’a gelince sürpriz bir hamle yaptı.
AŞKINI İLAN ETTİ
Nagihan’ın elini sıktığı sırada güzel yarışmacıyı kendine doğru çeken Ronaldinho aşkını ilan etti.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.