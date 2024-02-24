24 Şub 2024 - 17:40- Gündem G:

Bu üst geçitler denetlenmiyor mu?

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Kartepe Dumlupınar Mahallesi ile İstasyon Mahallesi arasındaki üst geçidin içler acısı hali vatandaşı tedirgin ediyor. Yeni yapılan üst geçidin boyalarının eksik olması ve paslı gözükmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Kısa sürede pas tutan üst geçit hakkında konuşan vatandaşlar "Yapılan işler denetlenmiyor mu? Zemin hazırlığı yapılmadan, astar boya yapılmadan boya daha bir olmadan paslandı" ifadelerini kullandı.

Bu üst geçitler denetlenmiyor mu?
# yeni, Kartepe

24 Şub 2024 - 17:40 - Gündem

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Yorumlar

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Özgür Akın - Büyükşehir başkanı Tahir Efendi yaptıklarını anlatıyor ama vaadleri ile yapılanlar arasında dağlar kadar fark var. Üst geçitleri denetim ve kontrol tahir efendinin görevleri arasında

UNUTUYOR arkadaşa hatırlatınnn

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 18:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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