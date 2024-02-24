Bu üst geçitler denetlenmiyor mu?

Kartepe Dumlupınar Mahallesi ile İstasyon Mahallesi arasındaki üst geçidin içler acısı hali vatandaşı tedirgin ediyor. Yeni yapılan üst geçidin boyalarının eksik olması ve paslı gözükmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Kısa sürede pas tutan üst geçit hakkında konuşan vatandaşlar "Yapılan işler denetlenmiyor mu? Zemin hazırlığı yapılmadan, astar boya yapılmadan boya daha bir olmadan paslandı" ifadelerini kullandı.