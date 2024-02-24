İZMİT'TE 3 ÇEŞİT YEMEK 40 TL!

Gülümse Kafe Fevziye’yi İBB’nin başarılı projesi Kent Lokantası modeline dönüştüren İzmit Belediyesi çalışmalarda sona geldi. Alanda son hazırlıkları inceleyen Başkan Hürriyet müjdeyi vererek, “Kent Lokantası önümüzdeki hafta hizmet vermeye başlayacak” dedi
Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşın kalbine dokunan projeleri bir bir hayata geçiren İzmit Belediyesi, ağır ekonomik koşullarda vatandaşlara bir nebze de olsa nefes aldıracak Kent Lokantasını hizmete geçiriyor. Ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Gülümse Kafe Fevziye’yi İBB’nin başarılı projesi Kent Lokantası modeline dönüştüren İzmit Belediyesi, Kent Lokantası’nda 3 çeşit yemeği 40 TL’ye satışa sunacak.
HÜRRİYET, “UYGUN VE KALİTELİ YEMEK”
Kent Lokantasında sona yaklaşan çalışmaları inceleyen Başkan Hürriyet vatandaşları bilgilendirdi. Hürriyet, “Fevziye’yi Gülümse Kafe olarak diğer sosyal tesislerimiz mantığıyla işletmeye başlamıştık. Ancak ekonomik kriz nedeniyle zor zamanlardan geçen yurttaşlarımızın bir nebze de olsa hayat koşullarını iyileştirmek, ekonomik anlamda onlara destek vermek, daha uygun ve kaliteli yemek hizmetini alabilmeleri için bir çalışma başlattık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kent Lokantaları projesini kendimize model alarak Fevziye Çay Bahçesi’ni bir kent lokantasına dönüştürmek adına yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık.
“3 ÇEŞİT YEMEK 40 TL”
Baştan sona bir tadilat yaptık, yeniledik. Masa sandalyeleri, alet edevatları yeniledik. Servis yapacağımız tüm mutfak elemanlarımız geldi. Bazı eksiklikleri de kısa sürede tamamlayacağız. Çalışmaları önümüzdeki hafta bitirip halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Kent merkezinde çok sayıda çalışan insan var. Bu insanlarımız yemek ihtiyaçlarını gidermek için ciddi paralar harcıyor. İşte burada İBB’nin yaptığı gibi 3 çeşit yemeğin 40 TL’ye vatandaşlara sunulacağı İzmit Kent Lokantası hayata geçiyor.
“KALPLERE DOKUNMAYA DEVAM EDİYORUZ”
SARBAŞ uhdesinde sosyal tesis mantığında burayı işleteceğiz. Biz sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. Böylesine zorlu ekonomik koşullarda insanların cebini rahatlatacak uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. En çılgın projeler insanın hayatına dokunan projeler. Gülümse Kafelerde çayın fiyatını 3 TL’ye düşürmemiz vatandaşlardan çok güzel karşılık aldı. Güzel işler kalbe değer diye boşuna dememiştik. İnsanların kalplerine dokunmaya devam ediyoruz.
“FEVZİYE TUVALETLERİ DE İHALE BİTTİĞİNDE ÜCRETSİZ OLACAK”
Aynı zamanda birçok hizmeti ücretsiz yapmaya çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez düğün salonlarını 1 TL yapmıştık. İhalede olduğu için ücretli olan umumi tuvaletleri ihaleleri biter bitmez ücretsiz hale getirdik. Başına da personel koyduk. Temiz pak bir şekilde hizmet veriyor. Fevziye’de bizden önce uzun süreli ihale yapıldığı için maalesef şu an için ücretli. 1 yıl sonra ihale bittiğinde orayı da ücretsiz hale getireceğiz. Bunun gibi çok sayıda sosyal hizmetimiz var.
“ESNAFIMIZI ZORA SOKMADAN”
İzmit Kent Lokantası da Gülümse Kafelerimiz gibi bu kentte marka olacak. Kent Lokantası kentimize hayırlı ve uğurlu olsun. Kentin göbeğinde ulaşılabilir bir noktada herkese katkı sunacak. Çok sayıda yapalım isterdik ama esnafımız da para kazanmak zorunda. Onlar da zorluklar yaşıyorlar. O yüzden esnafı zora sokmadan tek bir noktada kent lokantasını halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(40 )
M Kapar - Yakındada uç bira40tl saçar bunlar
Kullar Ali - Bakalım utananlar el kaldıracak mı ?!..Zor amma niçin özeleştirmede bulunmasınlar.
Dolar31tl - Chp gerçekten İzmit'e iyi geldi. Helâl olsun. Senelerdir ama senelerdir diğer partinin yapamadığını şak diye yaptı. Hainlik yapmaya gerek yok, tabi ki oylar Atatürk'ün partisine.
Misafir - güzel bir uygulama, halka hizmet böyle olur . Aynı uygulamayı yıllar önce antikkapı da yapmalıydı. maide restoranda Türk kahvesi 40 tl, bizler ,izmit halkı tepki göstermezse böyle devam edecektir
Jeol.müh. Behzat Gönül - Bir iş insanı tv canlı yayınında "1972 yılında, sendika başkanı Avrupa 'da işçilere yemek verildiğini anlattı, o tarihte işçiler yemeğini evinden getiriyordu ve bazıları aç çalışırdı. Fabrikada ücretsiz öğle yemeği vermeye başladıktan sonra üretimde on katı artış oldu kazancım da çoğaldı. Bilseydim çok önceden yemek verirdim" dedi. Esnaf lokantasının müşterisi belli, bu kent lokantasını tercih yapacak ekonomi geliri belli ve yerel üreticiden alınacak malzemeler de faydayı büyütür.
Mehtap Gündüz - Butun siyasetçilere sesleniyorum BÜYÜKŞEHİR YA DA IZMIT DEMEDEN
5 yildir gercek anlamda Ne yaptiniz Öğrencilere yol parasi en pahali sehir izmit ya da kocarli fark etmez .4 basim ücretsiz yapsaydiniz hangi belediye olursa olsun yemek olarak da 2021 da baslasaydi daha iyi olmazmiydi pandemi sonrasi BENIM ICIN PARTI FARKETMEKSIZIN HIC BIRINIZIN FARKI YOK
Vatandaş Rıza - Fatma başkan yapar akp bakar.fatma başkan sayesinde gariban biraz gülecek .bu seçim de en büyük aday sensin Tahir Efendi'nin senden ögrenecek çok işleri var..oyumuz da kanımızda sana helal başkanım.
Şerafettin Ergül - Yoksul halkın yanında, halkçı belediye; yolunuz açık olsun, başarılarınızın devamını diliyoruz.
Gıf - Teşekkürler başkanımız merhamet olmayan yerde rahmet olmaz birde Fevziye wc oldumu süper ücretsiz
Pandora - Umarım ihtiyaç sahibi olanların uğrak yeri olur çünkü ülkemizde beleşçi çok.
Adnan - SECİMLER YAKLAŞTI KOLTUĞU KAYBETMEMEK İÇİN İZMİT BELEDİYESİ HİZMETTE SINIR YOKDEMEYE BAŞLADI İZMİTLİ OLARAK SORUYORUM BEŞ YILDAN BERİ NİYE YAPMADINDA ŞİMDİ ZİMİTLİ OLARAK BEN DEYİL İZMİT BELEDİYESİNE TÖRÖRÜS DESTEKCİSİ CHPYE GÜBREMİ VERMEM ANCA GİDERSİNİZ
İzmitli - Bu hizmeti çölyak hastalarinin da menulerden faydalanmasi icin bir dikkate alinmali başkanim.dişarda yiyecek bir yerimiz sosyal alanimiz yok denecek kadar az.ve yok..sesimiz duyulsun.isteriz.tsk basarilar dilerim.
Mehmet - Tahir başkan Kocaeli'nin her yerini millet bahçesine çevirdi artık kimler nemalandi ALLAH bilir Fatma başkan gibi kent lokantası açacağına belediyenin yan kuruluşu olan antik kapı fiyatlara yuklendikce yükleniyor maşallah Kocaeli'nin bir zamanlar fuar alanı vardı insanların gezdiği eğlendiği beton yığını yaptılar neymiş büyük akvaryum yapıyorlarmış halk açlıktan bir yere çıkamıyor görmüyorlar
Usta - Merhamet duygularını kaybetmişler garibanın halinden anlamazlar teşekkürler halkçı başkan
Ismail Yigit - Mart 2024 secim zamani geldi.Kent lokantasi 5 senedir nerdeydiniz.
Emekli - 17 sene tramvay beklemek gibi mi demiştin.
Emekçi - Beş senedir AKP ülkeyi yangın yerine cevirecegini ön göremedik desek sen ne anlarsın acaba
Kurt - Tebrikler Fatma başkan...
Türk vatandaşı - Meyve veren ağaç taşlanır sosyal belediyecilik budur her konuda halk için çalışır Büyükşehir belediyemizden de Halk Ekmek Fabrikası istiyoruz halk için bu yapılmalı tebrik ediyorum Fatma başkan başarılarının devamını diliyorum
D Kadir - 5 yıldır biber domates, sera mera , seçim gelince mi aklına geldi ! Madem bu kadar övüp anlatıyorsun neden 3- 2 - sene önce yapmadın ? Siz ancak merdivenleri boyarsiniz !
Emekçi - Sallama Tahir bir parkı bile bitiremedi her ay suya zam yapıyor. TC nin en pahalı suyunu nasıl uygun görüyorsun..
Rumuz - Başkanım git gölkaya bak nehale getirmişin yazık
İsmail Şahin - Bütün belediyelerin öyrenci emekli maddi durumu iy olmayan vatandaşlarımıza yönelik ucuz yemek seferberliğine başlaması lazım çünkü gerçekten hayat çok pahalı belediyelerin görevi halka hizmet olduğuna göre vatandaşa yönelik hizmet veren belediye başkanlarına oy vermek lazım inşallah bütün belediyeler İBB yi örnek alırlar bu konuda sayın Ekrem İmamoğlunu kutluyorum Allah yolunu açık etsin inşallah yine kazanacak sadece bu hizmeti bile oy vermek için bir gerekçedir
Nuri19074141@icloudcom - LOKANTACILAR ODASININ FİYAT ŞİŞİRME BALONUNU PATLATACAK.BİR DE BU İLÇEYE HALK EKMEK FAB. YAPSA SIRTI YERE GELMEZ.
Rumuz - Başkan fatma hanımı gördük gölkayı nehale getirdi sarhoşlar mekanı olmüş nasıl calıştını gördük anatmaya gerekyok gidin bakın yazık
Hakan - Şu fethiye cad ve çevresinin adamakıllı alt yapısı izmit için yeterde artar bileee
Tşk Fatma başkanımmm
Demir - 3 tl verdiğin çayı 7 tl yaptın kafeyi birilerine peşkeş çektin biz geçen seçimde o verdik sana ama bu seşimde oy yok gülümse kafe izmit halkı bu numaraları çok gördü
Cengi̇z - Boş yapma ak trolll seniiii..
Vatandaş Rıza - Beş yıl yan gel yat belediye kaynaklarını peşkeş çek seçime bir ay kala, yürüüü anca gidersin fato
Emekli - Vatandaş rıza akp trolüüü yürrrüüüü ense traşını traşını görelim trollll
Cengi̇z - Boş yapma sefil ak trolller sizi gidi siziiii..
Karamürsel - 108 kişiye kallavi zam yapınca geri kalan çalışanların karnını doyuracağı yere ihtiyacı var. Güzel proje Milyonlar kazandırır SGK borcu kapanır
Durust Olmak - Çok guzel bir düşünce tebrik ediyorum oyum sizin birileri bu yapılanlardan ders cikarsin diyeceğim ama anlamazlar Tahir bey millet bahçesi yapacağınıza biraz halka bu zor dönemlerde destek olun yanlış anlamayın ben AKP oy verdim cumhur başkanlığında çevremden de çok kişiye verdirdim ama bu sefer kesinlikle ne büyük şehir nede izmitte vermem verdirmemde biraz fatma baskani örnek alsınlar yandaşları doyurmayi bıraksınlar da halka versinler
Ali Velincu - Ev et,3 e çay,40 ka yemek,afiyet.olsun.....
Meloş - Lütfen et de olsun.
Kaptan - Güzel bir çalışma olmuş
Eroldemirbek - Helal olsun İzmit bel. Bşk. Fatma hürriyet hanıma çalışan tek CHP li Fatma hanım. Varol.
Kocaeli - Tebrikler...?????
Suyayaz - Başiskele Belediyesi de Karşıyaka sahile çay kahve yeri açmış fiyatları sıtarbaks ile yarışıyor. Ulan utanır insan biraz. Başiskele Belediyesi çiçek böcek dikmekle olmuyor sadece ! Sen nasıl belediyesin be, bak adamlar 3 liraya çay satıyor. 10 liraya leş gibi çay satıyorsunuz. Oylar fazla geliyor herhalde. Bak bu millet oy verdiği gibi al aşa etmesini de bilir kendinize gelemezsiniz.
Körfez - Körfez nazende de aynı çayı beş para etmez hem sallama hemde pahalı
Orta - O rakamlara maliyeti ve işçi parası zor çıkar aradaki farkı belediyenin kasasından takviye olur boş meyve satan yerler var onlar akşama kadar telefonda geziniyor ksr mı ettigini düşünüyorsun ayrıca 3 çeşit yemek bile maliyeti karşılmaz başka partilere örnek göstermeyelim ekmek 8 tl hesapla
Emekli - Akp liler gelebilir mi.aç akp ve MHP liler gelmesin .
İnsani Erdemler - Vatandaş Rıza;Demokrasilerde eleştiri her bireyin hakkı ama insani erdemleri aşmayan ahlaki sınırlar içinde olmalıdır özellikle anaları karıştırmanın hiçbir insani yanı olamaz
Emekli - Vatandaş rıza nikli yorum yazarı ekran görüntünüzü alınmış gerekli yerlere şikayetiniz yapılmiştır en kısa zamanda mahkeme tebligatınız adresinize gelecektir .rahat olun sizden tazminat ta alınacaktır.
Cengi̇z - Lan rıza klavye ak trolü seni, bu yorumu nasıl yayınlarsınız bu da çok ayrı bir konu.
Alikahyayahya - 07 yakışır SİZ DE PARA BEYAZ EŞYA ALTIN DAĞITIN VE İKTİDARA GELİN SONRA KONUŞUN SİZLERİ DE BİLİYORUZ 12 SENE İKTİDARDA KALDINIZ VE SANDIĞIN DİBİNİ BOYLADINIZ
Vatandaş Rıza - Özetle Cumhur ittifakı ananı avradını mı sevdi öptü orço
Yakışır - ONLAR YEMEK YEMEZLER Kİ ! YAVERİYLE BERABER KEK PÜSKEVİT yer LİMONATA İÇER ,YUVARLANIRLAR. Yandaşlarına kömür, makarna dağıtır dı . sonra çorba vermeye başladılar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.