İzmit Belediyesi, öz kaynakları ile  Hatipköy’e yeni bir park kazandırdı

Daha yaşanabilir bir İzmit için var gücü ile çalışmalar yürüten İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kente yeni sosyal yaşam alanları kazandırıyor. Geçtiğimiz aylarda Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi ile Levni Caddesi arasında yeni park yapımına başlayan ekipler çalışmaları tamamladı.
ÖZ KAYNAKLAR İLE ÜRETİLDİ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öz kaynaklarını kullanarak 910 metrekare alandaki çalışmaları tamamladı. Alanda 125 metrekare çocuk oyun alanı, 45 metrekare basketbol sahası, 22 metrekare kondisyon alanı, 525 metrekare yeşil alan ile gölgelikli oturma alanları bulunuyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.