28 Haziran Gazetesinin yeni sayısı İzmitlilerin ellerinde

İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve her aylık çıkarılan 28 Haziran Gazetesi, 31’inci sayısıyla vatandaşla buluştu. Kendilerine dağıtılan gazetelerle çalışmalarla ilgili bilgiye ilk elden ulaştıkları için memnun olan İzmitliler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.



HİZMETLER YER ALIYOR

Belediye hizmetlerinin anlatıldığı 28 Haziran Gazetesi, vatandaşlardan tam not aldı. Yeni sayıları da merakla beklediklerini belirten İzmitliler, hizmetlerin halka anlatılmasının önemine değindi. ‘Meclisle birlikte bir dönem daha’ manşet haberiyle yayımlanan gazetede İzmit halkına sunulan hizmetlerin detayları yer alıyor.