28 Haziran Gazetesinin yeni sayısı İzmitlilerin ellerinde

İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve her aylık çıkarılan 28 Haziran Gazetesi, 31’inci sayısıyla vatandaşla buluştu. Kendilerine dağıtılan gazetelerle çalışmalarla ilgili bilgiye ilk elden ulaştıkları için memnun olan İzmitliler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.
HİZMETLER YER ALIYOR
Belediye hizmetlerinin anlatıldığı 28 Haziran Gazetesi, vatandaşlardan tam not aldı. Yeni sayıları da merakla beklediklerini belirten İzmitliler, hizmetlerin halka anlatılmasının önemine değindi. ‘Meclisle birlikte bir dönem daha’ manşet haberiyle yayımlanan gazetede İzmit halkına sunulan hizmetlerin detayları yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.