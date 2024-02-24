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28 Haziran Gazetesinin yeni sayısı İzmitlilerin ellerinde

İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından aylık olarak hazırlanan 28 Haziran Gazetesinin yeni sayısı vatandaşla buluştu

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28 Haziran Gazetesinin yeni sayısı İzmitlilerin ellerinde
28 Haziran Gazetesinin yeni sayısı İzmitlilerin ellerinde
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İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve her aylık çıkarılan 28 Haziran Gazetesi, 31’inci sayısıyla vatandaşla buluştu. Kendilerine dağıtılan gazetelerle çalışmalarla ilgili bilgiye ilk elden ulaştıkları için memnun olan İzmitliler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.


HİZMETLER YER ALIYOR
Belediye hizmetlerinin anlatıldığı 28 Haziran Gazetesi, vatandaşlardan tam not aldı. Yeni sayıları da merakla beklediklerini belirten İzmitliler, hizmetlerin halka anlatılmasının önemine değindi. ‘Meclisle birlikte bir dönem daha’ manşet haberiyle yayımlanan gazetede İzmit halkına sunulan hizmetlerin detayları yer alıyor.
# yeni, Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi

24 Şub 2024 - 18:00 - Kültür-Sanat

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