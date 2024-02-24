MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı’nın istifası istendi!

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Esat Muratoğlu’nun MHP İl Disiplin Kurulu tarafından istifası istendi. Edinilen bilgilere göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Esat Muratoğlu, parti içerisinde disiplinsizlik ve Cumhur İttifakı’na karşı duruş ve tutumlarından, parti içerisindeki hiyerarşiye uymamasından, basına ve medyaya gerçek dışı bilgiler vermesinden dolayı MHP Kocaeli İl Disiplin Kurulu tarafından istifası istendi.