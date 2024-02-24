24 Şub 2024 - 18:12- Siyaset G:

MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı’nın istifası istendi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Esat Muratoğlu’nun MHP İl Disiplin Kurulu tarafından istifası istendi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı’nın istifası istendi! mask
MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı’nın istifası istendi!
Haber albümü için resme tıklayın

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Esat Muratoğlu’nun MHP İl Disiplin Kurulu tarafından istifası istendi. Edinilen bilgilere göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Esat Muratoğlu, parti içerisinde disiplinsizlik ve Cumhur İttifakı’na karşı duruş ve tutumlarından, parti içerisindeki hiyerarşiye uymamasından, basına ve medyaya gerçek dışı bilgiler vermesinden dolayı MHP Kocaeli İl Disiplin Kurulu tarafından istifası istendi.

MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı’nın istifası istendi!
# Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Esat Muratoğlu, cumhur ittifakı

24 Şub 2024 - 18:12 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.078.099 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

M.murtaza Yekayak - Nereye kadar ihraç, istifa partide kimse kalmadı

Yeter artık yahu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Şubat 19:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL