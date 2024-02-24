Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Esat Muratoğlu’nun MHP İl Disiplin Kurulu tarafından istifası istendi. Edinilen bilgilere göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Esat Muratoğlu, parti içerisinde disiplinsizlik ve Cumhur İttifakı’na karşı duruş ve tutumlarından, parti içerisindeki hiyerarşiye uymamasından, basına ve medyaya gerçek dışı bilgiler vermesinden dolayı MHP Kocaeli İl Disiplin Kurulu tarafından istifası istendi.
24 Şub 2024 - 18:12- Siyaset Güncelleme:
MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı’nın istifası istendi!
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Esat Muratoğlu’nun MHP İl Disiplin Kurulu tarafından istifası istendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
M.murtaza Yekayak - Nereye kadar ihraç, istifa partide kimse kalmadı
Yeter artık yahu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.