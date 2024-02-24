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Belediye başkanının aracına saldırı, pankartına 11 kurşun

Samsun'un Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar'ın aracının camı dün yumruklanarak kırıldı, bugün ise seçim pankartı kurşunlandı.

Demirören Haber Ajansı
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Belediye başkanının aracına saldırı, pankartına 11 kurşun mask

Samsun Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, dün akşam Sanayi Mahallesi'nde bir asker eğlencesine katıldığı sırada aracının arka camı yumruklanarak kırıldı. 

Bugün ise 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Yusuf Zeynüddin Caddesi üzerinde Togar'ın asılı olan seçim pankartına tabancayla ateş açıldı. 11 el ateş edilen pankart tahrip oldu. Polis ekiplerince yapılan inceleme sonucunda silahlı saldırı ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

"RAKİPLERİMİZ YANINDAKİLERE SAHİP ÇIKSIN"

Daha önce, belediye çalışanlarının tehdit edildiğini söyleyen, dün ve bugün yaşanan olayların ise kendisinin seçim çalışmaları engellemeye yönelik olduğunu değerlendirdiklerini belirten Togar, şunları aktardı:


* "Dün bir mahallemizde seçim arabamıza saldırı, yumruklama, camını kırma; bugün bir pankartımıza silahlı kurşunlama saldırısı gerçekleşti. İşte tam da söylemeye çalıştığımız, izah etmeye çalıştığımız şey buydu. 

* Bundan 10 yıl öncesine kadar herkesin suratı asık olduğu, gergin, kardeşlerin birbirleriyle konuşamadığı, esnafların birbirleriyle konuşamadığı bir ilçeden; Samsun’un en huzurlu en mutlu insanlarının yaşadığı Tekkeköy ilçesine bir yolculuk yaşadık. Bütün söylemek istediğimiz de bu. Bu ilçeyi kimsenin geçmişe döndürmesine izin vermeyeceğiz."

# oldu, Yeniden Refah Partisi, seçim

24 Şub 2024 - 19:14 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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