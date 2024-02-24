Kocaeli Aydınlar Ocağı tarafından Sivil Toplum Merkezi'nde düzenlenen "Yenilenebilir Enerji ve Türkiye'nin Enerji Politikaları" konulu bir konferans düzenlendi. Konferansta Elektrik Yüksek Mühendisi Alper Türkten sunum gerçekleştirdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ ..

Konferansta yaptığı konuşmada Sera Gazı sorununa da değinen Elektrik Yüksek Mühendisi Alper Türkten "Öncelikle yenilere bir enerjiyi geçtik. Oradaki temel motivasyonlar işte sera gazları, enerji fiyatları, tüm anlaşmalar, bunları Türkiye'ye olan etkileri bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle itici güçlerin başında tabii ki sera gazları geliyor biliyorsunuz. Dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi sera gazları. Ama sunduğumuz hava biliyorsunuz her geçen gün hem biraz daha aşılmakta hem de içerideki karbon içerik sera içerikli gazlarla daha fazla yoğunlaşmakta ve biz bu havayı soluyoruz. Dolayısıyla bize zarar verir, ortam oluşmuş oluyor.

HAVA KİMLİĞI, SICAKLIK ARTIŞI...

Burada sera gazların temelleri kullandığınız fosil yakıtlar, fosil yakıtlarının içeriğinden dolayı yani dışarıda karbon içeriğinden dolayı bellidir. Havada kirlenme, hava sıcaklık artması gibi durumlar söz konusu. Burada fasulyenin birçok avantajı var. Bunlardan 12 defa alabilmesi ve yani ardından transfer edildi. Sanayi devrimi ile birlikte aslında bu süreç başladığı bin sekiz yüzlerde.

FARKLI ÖNLEMLER ALINMASI

Fosil yakıtları zaten bu zamana kadar kullandık. Tabii o günden bu yine belli bir durum ortaya çıktı ve bunlar zamanla işte belli ölçümler neticesinde yani bunların istatistiği devam ediyor ve burada artık farklı önlemler alınması durumunda bir sonuç ortaya çıktı.