7 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın ( 25 Şubat Pazar) Kandıra, Kartepe, Başiskele, Körfez, Kandıra, Gebze ve Dilovası olmak üzere 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar ise şu şekilde:
|KANDIRA
|AYDINLIK, ÇALYER
|ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD.
|25.02. 2024
|09:00
|15:30
|KANDIRA
|BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI, TERZİLER
|708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYÇA SK., AYHAN SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BERIL, BERİL SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSTAN SK., CAMİ SK., CEMRE SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇEŞME SK., ÇINAR SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DENIZ, DINÇ, DİK SK., DİNÇ SK., EKİN SK., ELZEM CD., ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜN SK., GÜNBATIMI SK., GÜNDÜZ SK., GÜNEBAKAN, GÜNEŞLİ SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKIM, HAKİM SK., HAYRUNİSA SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., İPSİZ RECEP CD., İSMET YELKENCİOĞLU CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., MESIRE, MESİRE SK., MEŞELİK SK., MURAT, NAZ SK., ORKIDE, ORMAN. SK., OZAN SK., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHİL CD., SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SUDE SK., ŞENOL SK., ŞİMAL SK., TAFLAN SK., TUNÇ, TUNÇ SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN, VATAN SK., ZİRVE SK.
|25.02.2024
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|ATAEVLER, SARIMESE, SARIMEŞE
|ALEMDAG, ALPASLAN, CEBESOY SK., DEDE KORKUT, DEDE KORKUT CD., EDALI SK., EFEDAĞ SK., ESRA SK., FARABI, FARABİ SK., HESAPÇILAR SK., LATIFE, LATİFE SK., MİRAÇ SK., SADE SK., SEKBANLI SK., SEZENLER CD., TOK SK., VARAN SK., YAKAMOZ SK.
|25.02.2024
|14:00
|17:30
|KARTEPE
|EMIRHAN
|SOFUOGLU MEVKII
|25.02.2024
|09:00
|13:00
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE
|ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT SK., ARAKLI SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARUZ SK., AŞİKAR SK., AYAZ, AYAZ SK., BAGDAT CD., BAHTIYAR SK., BAHTİYAR SK., BATTAL, BATTAL SK., BESTELİ SK., BEYAZIT SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇALDIRAN SK., ÇESME SK., ÇİĞDEM SK., DEPO SK., DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR SK., FULYA SK., HALE SK., HIZAL, HIZAL SK., HURMALI SK., IBRISIM, İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., İNCİ SK., KALELİ SK., KASIMPATI SK., KASIRGA SK., KERİM SK., KERİME SK., KÜTÜK SK., MALAZGİRT CD., MEMİŞOĞLU SK., MUKADDES SK., NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NİZAM-I CEDİT CD., ORTANCA SK., ÖZENÇ SK., ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SEYMEN SK., SUNARLAR SK., TUNA SK., YEŞİLCE SK., YONCA SK.
|25.02.2024
|09:00
|17:00
|BAŞİSKELE
|YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ
|ASIL, ASİL SK., EMEL SK., ESLEM SK., FEVZİOĞLU SK., HARMANLIK CD., PELIN, VATAN CD.
|25.02.2024
|09:00
|17:00
|KÖRFEZ
|DERE, HAKANİYE, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER
|DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEREKÖY MERKEZ MEVKII, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EĞNEDİKLİ MEVKİİ, EĞNEDİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIKÖY MEVKII, HACIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KORUCUKÖYÜ MEVKII, KORUCUKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, ORUÇHOCALAR MEVKİİ, SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|25.02.2024
|09:00
|17:00
|KANDIRA
|AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BABALI, BALLAR, ÇAMKONAK, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, PINARDÜZÜ, PINARLI
|571., 587, ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN SK., AKÜZÜM SK., ARZU SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD, AYDOGDU, AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DENIZ, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BABALI KARANFIL, BABALI ZAMBAK, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALKAN SK., BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARIŞ SK., BEGONYA SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BESTE, BESTE SK., BİRGÜL SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, CEMAL ÇAMUR CD., CUMHURİYET CD., ÇAMLICA SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇELİK SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇINARLIK SK., ÇÖRTÜK, DAĞDİBİ SK., DAMLAR YANI SK., DEMİR SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DIKILI, DINÇER, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİNÇER SK., DOĞA SK., DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., EMANET SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., EYÜP, EYÜP SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GARDENYA SK., GENÇ SK., GÖKÇE SK, GÖL SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HALIS, HALİS SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., HİLAL SK., HÜRRİYET SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, KADI KONAĞI SK., KANPARA SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARATAŞ SK., KARSI, KARŞI SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CD., KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., KOÇLAR SK., KUM ZAMBAGI, KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, LALELİ SK., MANOLYA SK., MERMER SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, OBRUK SK., OBRUK. SK., ONUR SK., ORMAN SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZDEMİR SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZKAN SK., PAPATYA SK, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SENOL, SEVGI, SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜLCÜK, ŞİRİN SK., TAYFUN SK., TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAMAÇ SK., YEŞİL PINAR SK., YİLDİZ, YÖRÜK SK., ZAFER SK, ZAFER SK., ZAMBAK SK., ZEYTİN SK.
|25.02.2024
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE
|BASKALE, BAŞKALE SK., BAYIR SK., BUSE SK., DELIORMAN, DELİORMAN SK., DEMİRKIRAN SK., EBRULİ SK., GÜNDEŞ SK., HİSARCIK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KELEŞ SK., KIRLALESİ SK., NIZAM-I CEDIT, ÖNER, ÖNER SK., SADE, SERÇECIK SK., SERÇECİK SK., SÖZLÜ SK., SUADIYE, SUADİYE CD, SUADİYE CD., SÜKUNET, SÜKUNET SK.
|25.02.2024
|09:00
|12:00
|GEBZE
|BARIS, BARIŞ, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU
|1302/6. SK., 1303. SK., 1303/2. SK., 1306/1. SK., 1306/2., 1306/3., 1306/3. SK., 1306/4. SK., 1307. SK., 1308., 1308. SK., 1308/1. SK., 1308/2. SK., 1308/3., 1309. SK., 1310. SK., 1311. SK., 1312. SK., 1312/1., 1312/1. SK., 1312/10. SK., 1312/12. SK., 1312/3., 1312/3. SK., 1312/4. SK., 1312/8. SK., 1313/4. SK., 1313/6. SK., 1314/1. SK., 1314/2., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1318/1. SK., 1318/2., 1318/3., 1318/4. SK., 1319., 1319. SK., 1319/1., 1319/2. SK., 1319/3. SK., 1319/4., 1327/4., 1332., 1333. SK., 1340. SK., 1802/1. SK., 1806., 1806. SK., 1807., 1807/1. SK., 1827. SK., 1827/1., 1828. SK., 1829., 1829. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1834. SK., 1835., 1836. SK., 1837. SK., 1837/1. SK., 1838., 1840/1. SK., 1841. SK., 1843., 1843/1. SK., 1846., 1847. SK., 1847/1., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855. SK., 1856. SK., 1857., 1859. SK., 1860. SK., 4123., 4140., AHMET PEMBEGÜLLÜ, ANIBAL CD., BAĞLAR SK., BARIS, BARIŞ CD., DENİZ CD., DR.ZEKİ ACAR CD., EZGI, EZGİ CD., GÜNEY YANYOL CD., GYTE MUALLİMKÖY YERLEŞKESİ YOL, HAYRI MACAR, HAYRİ MACAR CD., LALE SK., ZEYTİNLİK SK.
|25.02.2024
|09:00
|17:00
|GEBZE
|BARIS, BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY
|1801., 1801. SK., 1802. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., 1804/4. SK., 1804/5. SK., 1805. SK., 1805/3. SK., 1805/4., 1805/4. SK, 1805/4. SK., 1805/5. SK., 4127., 4127. SK, GAZİ DEDE CD., KOŞU YOLU CD.
|25.02.2024
|09:00
|17:00
|GEBZE
|AHATLI, ÇERKESLI, ÇERKESLIOSB, ÇERKEŞLİ, ÇERKEŞLİ OSB, DEMIRCILER, DEMIRCILEROSB, DEMİRCİLER, DENİZLİ, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, KÖSELER, ORGANIZE, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR
|1, 1. CD., 106. SK., 11. SK., 14, 14. SK., 16. SK., 18, 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3511., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 38. SK., 3901., 3901. SK., 3911. SK, 3912., 3912. SK., 3913, 3913., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 42. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., 5. CD., 6. CD., AGCA, AĞCA SK., AHLAT SK., AKAR SK., AKPINAR SK., AKYOL SK., ALICI SK., ALIVELI YOKUSU, ALİVELİ YOKUŞU SK., ARIN SK., ARIPINARI, ARIPINARI SK., ARSLAN AĞACI SK., AŞAĞI PINAR SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BALIKAYA SK., BASAKLI, BASAKLI SK., BAŞAKLI SK., BAŞARAN SK., BAYRAM, BAYRAM SK., BEZİR SK., BEZİRHANE SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., BURUNCUK SK., CAN SK., CEBELİ SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ÇERKEŞLİ OSB YOLU SK, ÇEŞME ALTI SK., ÇIFTLIK, ÇIKRIK SK., ÇINAR. SK, ÇORUH SK., DAR SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMIRCI, DOĞAN SK., DURAKLI, DURAKLI CD., DURSUN SK., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD, ESKİ İSTANBUL YOLU CD., ESREF, EŞREF SK., FAZILET, FAZİLET SK., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GONCA SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER CD., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., GÜMÜSPALA, GÜMÜŞPALA CD., GÜNEŞ SK., GÜRSOY SK., HACI ALİ SK., HAFIZ ALİ SK., HAFIZE HANIM, HAFİZE HANIM SK., HALİL ÇAVUŞ SK., HARMAN SK., HATIPLER, HATİPLER CD., HAVUT ÇEŞME SK., IMES, IMES-2, ISTIKLAL, İKİZ ÇEŞME SK., İSTANBUL CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARA HARMAN CD., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAŞARHANE SK., KAYABAŞI SK., KAYAPINARI, KAYNARCA SK., KEKLİK SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOCA ÇEŞME SK., KOCAALİ SK., KONAK, KONAK SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜTAŞ SK., KÖY YERİ SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, KUYUBASI SK., KUYUBAŞI SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MUS, MUŞ SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUR SK., OLUKLU SK., OSMAN SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINAR SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SARILAR SK., SEDA SK., SEVGİ SK., SPOR SK., SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., TEKKE SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., UZUNTARLA, VALILER, VAROL, VAROL SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YALAKDERE, YALAKDERE SK., YENİKÖY SK., YENİYOL SK., YILDIZLI SK., YUKARI PINAR SK., YURTYERİ SK.
|25.02.2024
|09:00
|17:00
|DİLOVASI
|KÖSELER
|41. SK.
|25.02.2024
|09:00
|17:00
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