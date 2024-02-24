YRP Büyükşehir adayı Aydal sahada

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal ve Gebze Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün Gebze çarşısında esnaf ve vatandaşla buluştu. Seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, Gebze Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün, İl Başkanı Ali Taştan, İlçe Başkanı Engin Kılıç, MKYK Üyesi Süleyman Kabaca ve meclis üyesi adayları ile birlikte çarşı esnafı ziyaret edildi, vatandaşla bir araya gelindi. Esnaf ziyareti sonrasında Gebze Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katılındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal Gebze’de ziyaret ettiği dükkanlardan ve vatandaşlardan son derece olumlu dönüşler aldı. Yeniden Refah Partisi’nin adaylarından memnun olduğunu belirten Gebze halkı ve adaylar arasında samimi görüntüler ortaya çıktı.