Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal ve Gebze Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün Gebze çarşısında esnaf ve vatandaşla buluştu. Seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, Gebze Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün, İl Başkanı Ali Taştan, İlçe Başkanı Engin Kılıç, MKYK Üyesi Süleyman Kabaca ve meclis üyesi adayları ile birlikte çarşı esnafı ziyaret edildi, vatandaşla bir araya gelindi. Esnaf ziyareti sonrasında Gebze Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katılındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal Gebze’de ziyaret ettiği dükkanlardan ve vatandaşlardan son derece olumlu dönüşler aldı. Yeniden Refah Partisi’nin adaylarından memnun olduğunu belirten Gebze halkı ve adaylar arasında samimi görüntüler ortaya çıktı.
YRP Büyükşehir adayı Aydal sahada
24 Şub 2024 - 23:25 - Siyaset Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.078.099 gösterim gerçekleşti.
VANASAN ELEMAN ARIYOR
Mekanik işlerde yetiştirilmek üzere bay (askerliğini yapmış) TAŞLAMA –TESVİYE OPERATÖRÜ Parça taşlama ve tesviyesi yapabilecek, El aletleri...0262 349 24 50-51 VANASAN VANA FİTTİNGS VE DÖVME SAN. TİC. A.Ş.
Elektrik tesisat ustası
Başiskele Y.Yuvacıkda alçak gerilim ve orta gerilim elektrik işleri yapılan firmamızda sahada çalıştırılmak üzere tecrübeli bay takım arkadaşı aramakt...ŞAHİNAZ KARA --KARA ELEKTRİ̇K
Ev yemeği
Sizin damak tadınıza göre ev yemekleriniz hijyen ve lezzetli olarak yapılır, evinize teslim edilir.SERAP ÖZATICI
Kiralık ticari taksi
Duraksiz kiralık ticari taksi İzmitİBRAHİM ERGUN
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.