Ömeroğlu; ‘STK’larımızın enerjisi bana güç veriyor”  

AKP Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, SKM Başkanı Veysi Akyol, AKP Dilovası Belediyesi meclis üyesi adayları ile birlikte önceki gün Dilovası Ağrılılar Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Şerif Bozkurt ve yönetimi ile bir araya geldi.

“STK’LARIMIZIN ENERJİSİ BANA GÜÇ VERİYOR”

İlk ziyaretini Dilovası Ağrılılar Derneği’ne yapan Ömeroğlu, çalışmaları hakkında bilgiler vererek 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Dilovalı hemşerilerinden destek istedi. Ziyarette STK’ların enerjisinin kendisine güç verdiğini söyleyen Ömeroğlu, “31 Mart yerel seçimleri öncesi çıktığımız yolda birbirinden kıymetli hemşerilerimizle kucaklaşmaya ve yapacağımız hizmetleri anlatmaya devam ediyoruz. Toplumumuzun hemen hemen her kesimi ile bir araya gelmeye özen gösterirken ilçemizin önemli dinamiklerinden olan yöre derneklerimizle de bir araya gelmeye ayrı önem veriyorum. Ziyaretlerimizde görüyoruz ki sivil toplum kuruluşlarımızın enerjisi gerek ilçemize gerekse hemşerilerine olan hizmet aşkı bizlere de güç veriyor. Aldığımız bu enerji ile yöre derneklerimiz ve diğer STK’larımızla birlikte ilçemiz için güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum.

STK’LARLA İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ

Göreve gelir gelmez ilçemizde ki STK’ların belediye ile iş birliğini artırarak, ortak projeler üretmek için çalışacağız. Oluşturacağımız uyum ve kararlılıkla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bu şehir hepimizindir. Ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz memleketimize hepimiz sahip çıkmalıyız. Bizler ne kadar uyum içerisinde çalışmaya devam edersek bu işten tek karlı çıkacak olan Dilovası’nda ki hemşerilerimiz olacaktır. Tek amacımız yaşadığımız şehre kalıcı hizmetler yaparak yarınlarımıza iyi bir gelecek bırakmaktır.” dedi.

GÜZEL PROJELERİN ARKASINDA OLACAĞIZ

Ziyarette Dilovası Dernek Başkanı Şerif Bozkurt’ta, Başkan adayı Ömeroğlu’na teşekkür ederek ilçeye yapılacak her güzel projenin arkasında olacaklarını dile getirdi.