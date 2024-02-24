Tipioğlu ve Ömeroğlu birlikte sahaya çıktı  

Seçim çalışmalarını her alan da sürdüren AKP Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, ilçeye gelen AKP Kocaeli Milletvekili Ramazan Ömeroğlu ile birlikte sahaya çıktı. Ramazan Ömeroğlu, Veysel Tipioğlu ve İlçe Başkanı İlhan Yıldırım’ın da katıldığı kanaat önderleri ziyaretlerinde önce Alican Artut ardından Cemil Arslan’ı ziyaret ederek istişare de bulundular. Tipioğlu ve Ömeroğlu daha sonra İSU Dilovası Şube Müdürü Özay Numan Yandık’ı ziyaret ettiler.

CAMİ CEMAATİ İLE HASBİŞHAL ETTİLER

Saha çalışmalarına devam eden Tipioğlu, Ömeroğlu, Yıldırım ve Cumhur İttifakı ortağı MHP İlçe Başkanı Erdem Sıtar ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek partililerle bir araya gelip sohbet ettiler. Ardından Hicret Camisi’nde ikindi namazı sonrası Dilovalı hemşerileri ile hasbihal ettiler.

ÖMEROĞLU TAVŞANCILLILARDAN DESTEK İSTEDİ

Dilovası’nda ki seçim çalışmalarına devam eden Tipioğlu ve Ömeroğlu Tavşancıl sahilinde Tavşancıllı vatandaşlarla bir araya geldiler. Tavşancıl sahilde düzenlenen programda Tipioğlu hükümetin son 21 yılda yaptığı devasa hizmetleri anlatarak 31 Mart’ta destek isterken, Ömeroğlu’da Dilovası’na yapılacak hizmetler hakkında bilgiler vererek Tavşancıllı hemşerilerinden destek istedi.

SON ZİYARET MHP’YE

Tipioğlu ve Ömeroğlu’nun son durağı ise Cumhur İttifakı ortağı MHP İlçe Teşkilatı oldu. İlçe Başkanı Erdem Sıtar ve yönetimi tarafından karşılanan Tipioğlu, Ömeroğlu ve beraberindekiler 31 Mart seçimleri öncesi yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.