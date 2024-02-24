Miras kalacaklar dikkat: Artık buna göre pay edilecek

Miras paylaşımı sürecinde, miras hakkını alamayan kardeşlere güzel haberler var. Bu yeni imkan, miras bölüşümündeki karmaşık durumları aşmak ve hakları ellerinden alınan kardeşlere eşitlik sağlamak amacıyla uygulanacak.

Ancak miras paylaşımı sürecinde yaşanan anlaşmazlıkların hem maddi hem de manevi zararları olabilir. Bu nedenle, miras bölüşümünde bazı önemli konulara dikkat edilmelidir.

Özellikle mirasın yasal kurallara göre nasıl paylaştırılacağına dikkat edilmelidir.

Son dönemde miras paylaşımı sürecinde önemli bir değişiklik yaşandı.Artık, eğer bir kardeşiniz, anne ve babanın hayatta iken üzerine bir taşınmaz mal devralmış ve bu devir hukuka aykırıysa, anne ve baba vefat ettikten sonra bu mülk üzerindeki miras hakkınızı geri alabilirsiniz.

Bu, miras hukuku açısından önemli bir fırsat olup Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptal davası açarak adaletin sağlanmasına yardımcı olur.Tapu iptal davası, usulsüz tapu kayıtlarının yasalara uygun hale getirilmesi için başlatılan yasal bir süreçtir ve Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Dilekçe, mülkiyetle ilgili tüm detayları eksiksiz olarak içermelidir. Bu gelişme, miras paylaşımında hakları gasp edilen kardeşler için umut verici bir adımdır.