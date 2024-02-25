- Ekonomi

Bakan Tunç açıkladı: Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temmuz ayında sona erecek olan konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmasına gerek kalmayacağını söyledi.

Bakan Tunç açıkladı: Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi? mask

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100’de canlı yayın konuğu oldu.

1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk döneminin başladığını hatırlatan Tunç, temmuz ayında sona erecek olan konut kiralarında yüzde 25  zam sınırı uygulamasının uzatılmasına gerek kalmayacağını söyledi.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak"

Kaynak: yeniçağ
# oldu, Zam, Canlı

25 Şub 2024 - 00:00 - Ekonomi

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