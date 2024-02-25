25 Şub 2024 - 00:15- Siyaset G:

BTP adayı Can çalışmalarına devam ediyor

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BTP adayı Can çalışmalarına devam ediyor mask
BTP adayı Can çalışmalarına devam ediyor
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Gölcük merkezdeki esnafları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Gölcük Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Üstüner projelerinden bahsederek yerel seçimlerde destek istediler. Esnaf, Başkan Adaylarına siftah yapamadıklarını ve zor durumda olduklarını dile getirerek Belediye'nin üstüne düşen görevi yerine getirmediğini ve seçimlerden sonra Muharrem Can ve ekibinin her konuda kendilerine sahip çıkacaklarına inandıklarını söylediler.

25 Şub 2024 - 00:15 - Siyaset

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