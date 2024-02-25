Bodrum’da deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi, Gökova Körfezi Bodrum’da saat 00.59’da yerin 6.86 kilometre derinliğinde 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.