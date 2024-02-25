- Asayiş

Bodrum’da deprem

Merkez üssü Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesinde saat 00.59’da 3.0 şiddetinde deprem oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Bodrum’da deprem mask

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi, Gökova Körfezi Bodrum’da saat 00.59’da yerin 6.86 kilometre derinliğinde 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
# Deprem

25 Şub 2024 - 08:51 İHA Muğla- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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