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Otomobil beton elektrik direğine çarptı : 1’i ağır 3 yaralı

Gebze'de otomobilin beton elektrik direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Otomobil beton elektrik direğine çarptı : 1’i ağır 3 yaralı mask
Otomobil beton elektrik direğine çarptı : 1’i ağır 3 yaralı
Otomobil beton elektrik direğine çarptı : 1’i ağır 3 yaralı
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Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Bahardere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y.Y. idaresindeki 16 CKS 19 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü B.Y.Y. ve E.Y.Y. ile K.K.K. isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, 3 yaralıdan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, acil, araştırma, eğitim, Darıca

25 Şub 2024 - 09:10 İHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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