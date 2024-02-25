İzmir Karaburun açıklarında deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde Karaburun ilçesi açıklarında saat 01.59 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun’a 73.48 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7.44 kilometre olarak ölçüldü. Karaburun ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun meydana gelmediği öğrenildi.