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İzmir Karaburun açıklarında deprem!

Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı
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İzmir Karaburun açıklarında deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde Karaburun ilçesi açıklarında saat 01.59 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun’a 73.48 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7.44 kilometre olarak ölçüldü. Karaburun ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun meydana gelmediği öğrenildi.
# Deprem, acil

25 Şub 2024 - 08:56 İHA İzmir- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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