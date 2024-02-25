Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde Karaburun ilçesi açıklarında saat 01.59 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun’a 73.48 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7.44 kilometre olarak ölçüldü. Karaburun ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun meydana gelmediği öğrenildi.
- Asayiş
İzmir Karaburun açıklarında deprem!
Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.