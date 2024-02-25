İYİ Partili Toyran istifa etti!

İYİ Parti Körfez İlçe Kurucu Başkanı ve Kurultay Delegesi İbrahim Ömer Toyran istifa etti. Toyran, sosyal medya hesabından sitem dolu açıklamalara yer verdi.

‘BİZLERDEN FAYDALANIP’

Toyran’ın açıklamaları şu şekilde: “Yapılanma hataları, İYİ Parti'nin kuruluşu sırasında, zor zamanlarında ortada olmayan insanlara görev verilmesi, partinin kuruluşunda büyük katkısı olan insanların dışarıda bırakılması ve yeni yapılanma sırasında lütfen de olsa bir aranıp görüşünün sorulmaması, seçim çalışmaları sırasında her türlü bizlerden faydalanıp vekil seçilenlerin seçimden sonra telefonuna bakmaması...

‘3 YILDIR HER ŞEYE KATLANDIK’

Partinin kuruluş felsefesinden uzaklaşması, geniş kitleler yerine çok dar bir kitleye sıkıştırılması ve bunların sonucunda herhangi bir şekilde bizim katkı sunma imkanımızın kalmaması sebebiyle ve bunun gibi sayabileceğimiz pek çok sebeple yaklaşık 3 yıl boyunca işimizden aşımızdan ailemizden vazgeçip türlü maliyetlere katlanarak, maddi manevi her türlü külfetini çektiğimiz İYİ Parti üyeliğinden ve üst kurul delegeliğinden istifa ediyorum.

‘HAKKIYLA ÇALIŞTIM’

MHP muhalif hareketi ile başlayıp Sayın Meral Akşener ile tüm Türkiye'yi il il dolaşıp akabinde İYİ Parti’nin kurulması ile devam eden süreçte hayatım boyunca yaptığım her işte olduğu gibi bu işi de hakkıyla yapmaya çalıştım. İnancıma göre de hakkıyla yaptım. Bunun aksini iddia edenler olabilir. Bu onların görüşüdür. Katılmam ama saygı duyarım.”