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Otomobil bariyerlere çarptı: Anne ve baba öldü, kızları yaralı...

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çarpışan otomobillerden birinin bariyerlere saplandığı kazada, Elif ve Şahin Çelik çifti yaşamını yitirdi, kızları ise yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
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Otomobil bariyerlere çarptı: Anne ve baba öldü, kızları yaralı... mask

Ankara'da gerçekleşen kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karahamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Can A. yönetimindeki 16 TB 664 plakalı otomobil, Şahin Çelik yönetimindeki 06 PUE 51 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan 06 PUE 51 plakalı otomobil bariyerlere saplandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, aileyi sıkıştıkları otomoblden çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde Şahin Çelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Elif Çelik ile kızı ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif Çelik de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftin, kazada yaralanan ve tedavisi devam eden kızlarının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer otomobilin sürücüsü Abdullah Can A., ifadesi için jandarma merkezine götürüldü.

# sağlık

25 Şub 2024 - 10:22 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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