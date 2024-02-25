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İki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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İki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı mask
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Samsun-Ordu kara yolunda Terme istikametine giden İsa Gebeşoğlu idaresindeki 41 NJ 673 plakalı otomobil, havalimanı mevkisinde bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek Göksel Aylak'ın kullandığı 05 AAR 079 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Göksun ve Gülseren Aylak ile İsmail ve Fatih Gebeşoğlu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
# sağlık

25 Şub 2024 - 10:26 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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