25 Şub 2024 - 10:29- Gündem G:

İlk Evim Arsa Projesi’nden AKP’li vekile arsa çıktı

AKP Milletvekili Kurtcan Çelebi TOKİ’nin ‘İlk Evim Arsa Projesi’ kampanyasından arsa sahibi oldu. Kampanya şartlarına göre aylık gelirinin 16 bin TL’nin altında olması gerekiyor.

İlk Evim Arsa Projesi’nden AKP’li vekile arsa çıktı mask
İlk Evim Arsa Projesi’nden AKP’li vekile arsa çıktı
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İsmail Saymaz'ın haberine göre, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) ‘İlk Evim Arsa Projesi’ kampanyası kapsamındaki çekilişi önceki gün yapıldı. AKP Ankara Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Kurtcan Çelebi’ye Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Bezirhane - Cimşit Mahallesi’nden arsa çıktı. ‘İlk Evim Arsa Projesi’ kampanyasından yararlanmak için aylık 16 bin TL’nin altında gelirinin bulunması; kendisinin, eşinin ve çocuklarının üzerine ev ya da ev yapılabilecek arsa ve arsa payının olmaması gerekiyor.

İlk Evim Arsa Projesi’nden AKP’li vekile arsa çıktı

KİRADA OTURUYORMUŞ

SÖZCÜ’nün ulaştığı Çelebi, Ankara’da kirada oturduğunu ve milletvekili olmadan önce kampanya için başvurduğunu söyledi. Çelebi “Vekil olmadan önce başvurum vardı. Çıkıp çıkmadığını bilmiyorum” dedi. Başvuru için 16 bin TL’nin altında aylık gelire sahip olmak gerektiği hatırlatılan Çelebi “Milletvekili seçilmenizden önce aylık geliriniz 16 bin TL’nin altında mıydı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kendi şirketimde sigortalı olarak çalışıyorum. Şirket ortağımın üzerine. Ben sigortalı görünüyorum. Muhtemelen öyle, şartlar uyuyordur. Şu an kirada oturuyorum. Üzerimde herhangi bir şey yok” dedi.

ARAYIP FERAGAT ETMİŞ

TOKİ’den çıkan arsa için nasıl bir tasarrufta bulunacağı sorusuna AKP’li Çelebi “Şu anda böyle bir ihtiyacımız yok” yanıtı verdi. TOKİ’yi aradığını belirten Çelebi “TOKİ’den ilgili kişiler bana arsanın çıktığını söylediler. Bu haktan feragat ettiğimi kendilerini söyledim” diye konuştu.

# karar, AKP, şartlar

25 Şub 2024 - 10:29 - Gündem

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Yorumlar

(3)
01

Köylü Ahmet - ARKADAŞ NAIL BİR ŞANS KİMİNE ARSA KİMİNE TOKİDEN EVLER CIKIYOR

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 10:42
03

Bağçeşmeli - @Köylü Ahmet 01 nolu yoruma cevabı: haberin bütününü okumakta ayrı bir zeka olması gerekir o şansda sende yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 11:19
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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