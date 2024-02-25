Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından takip ettiği ve ölçüt olarak kullandığı enflasyon göstergesi olan Çekirdek Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi'nin (PCE) son bir yılın en yüksek artışını göstermesi bekleniyor.

PCE'nin bir önceki aya göre yüzde 0,4 artması bekleniyor. Beklentiler aynı zamanda fiyat baskılarını kontrol altına alma yolundaki uzun ve engebeli yolun altını çiziyor.

Beklentiler gerçekleşirse PCE'deki artış, son iki yıldır büyük ölçüde gerileyen göstergede üst üste ikinci aylık hızlanmaya işaret edecek.

FAİZ BEKLENTİLERİNİ ETKİLİYOR

Perşembe günü açıklanacak olan PCE verilerinin önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olası bir faiz indirimi için piyasa beklentilerini de düşürmesi bekleniyor.

Fed'in enflasyon için önemli bir gösterge olarak kabul ettiği PCE'nin yüksek seyretmesi bankanın faizleri beklentilerden daha yavaş indirebileceği öngörülerini artırıyor.

Fed'in faiz indirimine dönük beklentiler ise dolar, altın ve hisse senedi fiyatlamalarında etkili oluyor.

POLİTİKA YAPICILARDAN FAİZ MESAJLARI

Para piyasalarında, Fed'in martta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken bankanın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 25, haziranda başlama ihtimali yüzde 67 seviyesinde bulunuyor.

Diğer yandan Fed yetkililerinin faiz açıklamaları da yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, manşet enflasyonun düşmesine rağmen konut gibi sektörlerde fiyat baskılarının devam ettiğini vurgularken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, yakın gelecekte faiz indirimi ihtimaline karşı olduğunu dile getirdi.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse yılın sonlarında politika faizini düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağını ifade eden Jefferson, ancak riskler nedeniyle zaman çizelgesi veremeyeceğini söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da Fed'in faiz oranlarını çok erken düşürmesinin risk oluşturduğunu belirtti. Fed'in enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru ilerlemenin son adımında olduğunu dile getiren Harker, son verilerin enflasyonun yavaşlatılmasında dengesiz bir ilerleme olduğunu gösterdiğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack da enflasyonun yavaşlamasına rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını belirterek, merkez bankalarını para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Kaynak: SÖZCÜ