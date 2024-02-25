Afgan mülteci genelev bastı: Kadınları bıçaklayarak öldürdü

Son dönemde mülteci kriziyle karşı karşıya kalan Avrupa'da korkunç bir olay yaşandı...

Önceki gün Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşanan olayda 27 yaşındaki bir Afgan mülteci "onuruna hakaret edildiği" gerekçesiyle bir genelevde ölüm saçtı.

İsminin Ebadullah olduğu öğrenilen adamın genelevdeki son müşteri olduğu ve Brigittenau bölgesindeki mekanda dehşet saçtığı açıklandı. Adamın elindeki bıçakla çalışan kadınlara saldırdığı ve 3'ünü bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

DÖRDÜNCÜ KADIN HER ŞEYİ DUYDU

Alman medyası, dördüncü bir kadının Ebadullah'ın elinden kaçtığı da belirtildi.

Öldürülen kadınların kimliği henüz açıklanmazken, Studio126a isimli mekana tek başına gelen Ebadullah'ın daha sonra bir parka kaçtığı ve burada polislerden saklanmaya çalıştığı da aktarıldı. Polisin kan izlerini takip ederek Ebadullah'ı bulduğu ve etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Alman Bild gazetesine konuşan yetkililer, "Saldırgan Avusturyalı değil, hastaneye kaldırılarak yaraları tedavi edildi. Polise teslim edildi ve soruşturma sürüyor" dedi. Polis sözcüsü Philipp Hasslinger, "Görgü tanığı yok fakat dördüncü bir kadın her şeyi duymuş. Yandaki çığlıkları duyarak kendi odasını kapatmış ve dışarı hiç çıkmamış. Saldırganı hiç görmemiş" dedi.

Yerel medya, saldırganın son müşteri olarak geneleve girdiğini fakat geri çevrildiğini aktarırken bu durumun onun "gururunu incittiğini" öne sürdü. Bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: SÖZCÜ