SP Derince adayı Cuma Ayvaz, "Derince 10 yılını kaybetmiştir"

Yönetimde Milli Görüş Belediyeciliği

Programda konuşma yapan İlçe Başkanı Latif Gökhan Durtaş: “31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin herkese hayırlı olmasını dilerim. Önümüzdeki yerel seçimlerde adalete dayalı bir sistemle Derincemizi yönetmek istiyoruz ve biz inanıyoruz ki hukuk sistemimize ters düşmeyecek bir Milli Görüş Belediyeciliği ile ilçemizi yöneteceğiz. Bu konuda Cuma AYVAZ Başkanımıza güvenimiz sonsuz. Sizlerin de desteğiyle kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Yönetime Milli Görüş’ün hakim olacağını umuyor, bunu gerçekleştirmek için de elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi istiyoruz" dedi.

Milli Görüş bir markadır

İlçe Başkanı Durtaş’ın ardından konuşma yapan İl Başkan yardımcısı İbrahim İlhan: “Belediyecilikte Milli Görüş bir markadır. Derince'nin belediye kuruluşunu biz yaptık, geliştirdik. İktidarın Derincemizi köy haline getirmesine müsaade etmeyeceğiz ve umuyoruz ki ilerleyen dönemlerde büyük bir ilçe olmasına biz vesile olacağız. Derincemiz dinamik yaşantısı olan bir ilçedir.” Derince'nin 5 yıldır gerekli verim ve hizmeti alamadığını ifade eden İlhan, “Derince halkımıza en iyi, en adaletli ve en hakkaniyetli hizmeti vereceğimize söz veriyoruz. Biz herkesi kucaklayan, özel bir partiyiz” dedi.

Derince 10 yılını kaybetmiştir

Belediye Başkan Adayı Cuma Ayvaz: “Listemizde yer alan arkadaşlarımız Derincemizin tüm kesimler tarafından sevilen, tanınan ve güvenilen isimlerinden oluşuyor. Biz bugün ailelerimizle bir araya gelerek tanıştık. Seçim sürecinde de seçmenimizle tanışıp kaynaşacağız. Derincemizin seçmeni bizi daha yakından tanıdıkça hizmet aşkımızı ve dinamik enerjimizi görecektir. Derince’de birikmiş olan problemlerin çözümüne vesile olacak dürüst kadro bu kadrodur.” dedi. Yönetenlere sandıkta hesap sorma vaktinin geldiğini ifade ederek, “Derince'yi yönetenler şahsi menfaatleri ve kısır çekişmeleri uğruna Derincemizi adeta bir köy haline getirerek başarısızlıklarını tescillemişlerdir. Derincemizi adil ve şeffaf bir şekilde yönetemeyen yöneticilere sandıkta hesap sormak vatandaşlık görevimizdir. " şeklinde konuştu.