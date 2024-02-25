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Halil Konakçı Kocaeli'ye geliyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı imam hatibi, Youtube videolarıyla Türkiye’nin gündeminde adını sıkça duyuran Halil Konakçı, Kocaeli’ye geliyor

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Halil Konakçı Kocaeli'ye geliyor! mask

İlim Yayma Cemiyeti  Kocaeli Şubesi'nin düzenlediği “Gençlerimiz Medeniyet Yolunda” sloganıyla tertip edilen “ Büyük Mirasımız: Ayasofya/Çanakkale” konferansına konuşmacı olarak Halil Konakçı yerini alacak. 2 Mart Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenecek olan program saat 19.30’da başlayacak.
# halil konakçı, büyük

25 Şub 2024 - 11:00 - Gündem

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