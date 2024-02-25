25 Şub 2024 - 11:03- Spor G:

KÖRFEZ YENİ SAYFAYI ANKARA'DA AÇIYOR!

Kocaelispor, bugün deplasmanda oynayacağı maçla Keçiörengücü ile 15'inci kez karşı karşıya gelecek

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KÖRFEZ YENİ SAYFAYI ANKARA'DA AÇIYOR! mask

Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran ve Mustafa Gürsel ile ligde yeni bir sayfa açan Kocaelispor, bugün saat 13.30'da oynanacak mücadelede deplasmanda Ankara ekibi Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Aktepe Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.
# yeni, Kocaelispor

25 Şub 2024 - 11:03 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Körfez - Bu kadroyu saklayın Urfa spora kendi sahasında yenilen Kocaeli Spor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 11:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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