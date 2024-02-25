KÖRFEZ YENİ SAYFAYI ANKARA'DA AÇIYOR!

Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran ve Mustafa Gürsel ile ligde yeni bir sayfa açan Kocaelispor, bugün saat 13.30'da oynanacak mücadelede deplasmanda Ankara ekibi Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Aktepe Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.
25 Şub 2024 - 11:03- Spor Güncelleme:
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Kocaelispor, bugün deplasmanda oynayacağı maçla Keçiörengücü ile 15'inci kez karşı karşıya gelecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfez - Bu kadroyu saklayın Urfa spora kendi sahasında yenilen Kocaeli Spor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.