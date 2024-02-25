KÖRFEZ YENİ SAYFAYI ANKARA'DA AÇIYOR!

Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran ve Mustafa Gürsel ile ligde yeni bir sayfa açan Kocaelispor, bugün saat 13.30'da oynanacak mücadelede deplasmanda Ankara ekibi Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Aktepe Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.