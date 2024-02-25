“Bizimle Körfez’in kaderi değişecek”

İYİ Parti Körfez İlçe Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, eğitime adadığı yılların verdiği tecrübe ile hitap ettiği vatandaşları sözleriyle etkilemeyi başarıyor. Özellikle ilçenin trafik, ulaşım, sosyal içerikli projeleriyle beğeni kazanan Azmi Cihat Hatipoğlu, Körfez’in kaderinin 1 Nisan’dan itibaren değişmeye başlayacağını ve yaşanabilir kent olacağını söyledi.

Saha çalışmaları kapsamın da Ardahan Posof Aşıkzulali Derneği’ni ziyaret eden Azmi Cihat Hatipoğlu, Meclis Üyesi Kontenjan adayı Mehmet Candemir’e, Körfez eski Belediye Başkanı Erhan Yenilmez’de eşlik etti.

Dernek yönetimi tarafından olukça sıcak bir ortamda karşılanan Azmi Cihat Hatipoğlu’nun projelerini dinleyen üyeler buluşmadan oldukça mutlu olduklarını ifade ettiler.

Kadromuz çok iyi

Azmi Cihat Hatipoğlu, yerel seçimlere çok iyi bir ekiple girdiklerini belirterek, “Kazanmaya odaklanan ve ilçe için çalışmaya hazır bir ekibimiz var. Vatandaşlarımıza söz verdik, belediye tamamen şeffaf olarak yönetilecek. Önce vatandaş, önce insan diyerek, fuzuli harcamalardan, israftan kaçınıp, ilçeyi yaşanılabilir hale getirecek projeler için çalışacağız. Her zaman hesap vermeye hazır, ihalesiyle, harcamalarıyla şeffaf olacağız” dedi.

Hatipoğlu, STK’ların toplum için çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Bizim yönetimimizde STK’larda yönetimin bir parçası olacaktır. Sözde değil özde olarak STK’lara hak ettiği değer verilecektir” dedi.