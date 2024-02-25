Emircan Akdilek’in yönettiği yardımcılıklarını Okan Gül ve Melih Samet Korkmaz’ın yaptığı maçta, 13. Grupta 8 takım arasında 4’ncü sırada şer alan 7 puanlı Karamürsel Belediye Spor takımı evinde ağırladığı, averajla aynı puanla 3’ncü sırada yer alan Bursa Soğanlı Spor’a, 10 ve 75’nci dakikada Betül Çetinkaya ve 32’de Nur İnce’nin attığı gollerle yenildi. Bu gollere karşılık Karamürsel Belediye Spor’un kaptanı Sıla Arslantürk’ün 79’ncü dakikada kaydettiği golle Karamürsel Belediye Spor evinde Bursa Soğanlı Spor’a 3-1 yenildi.Karamürsel Belediye Spor 7 puanda kalırken, Bursa Soğanlı Spor puanını 10’na çıkarttı. Karamürsel Belediye Spor devrenin son maçını deplasmanda Karşıya Koleji ile oynarken, Bursa Soğanlı Spor, Bursa Ufuk Spor’la evinde karşılaşacak. Karamürsel Belediye Spor Antrenörü Metin Demirkıran, yeni takımız, gün geçtikçe daha iyi oynuyoruz, takımımızdaki oyuncular bir birlerini tanıdıkça oyunumuzu da daha da iyi oluyor’ dedi. İkinci yarı, bir hafta aranın ardından 16 Mart’ta başlayacak.Maçı sporcuların aileleri ile birlikte CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, meclis üyeleri de izledi.
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Kadınlar 3. Lig’de Karamürsel evinde yenildi: 1-3
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 2023-2024 sezonun altıncı hafta maçında, Karamürsel İlçe Belediye Spor Kulübü evinde ağırladığı Bursa Soğanlı Spor’a 3-1 yenildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.