Kadınlar 3. Lig’de Karamürsel evinde yenildi: 1-3

Emircan Akdilek’in yönettiği yardımcılıklarını Okan Gül ve Melih Samet Korkmaz’ın yaptığı maçta, 13. Grupta 8 takım arasında 4’ncü sırada şer alan 7 puanlı Karamürsel Belediye Spor takımı evinde ağırladığı, averajla aynı puanla 3’ncü sırada yer alan Bursa Soğanlı Spor’a, 10 ve 75’nci dakikada Betül Çetinkaya ve 32’de Nur İnce’nin attığı gollerle yenildi. Bu gollere karşılık Karamürsel Belediye Spor’un kaptanı Sıla Arslantürk’ün 79’ncü dakikada kaydettiği golle Karamürsel Belediye Spor evinde Bursa Soğanlı Spor’a 3-1 yenildi.Karamürsel Belediye Spor 7 puanda kalırken, Bursa Soğanlı Spor puanını 10’na çıkarttı. Karamürsel Belediye Spor devrenin son maçını deplasmanda Karşıya Koleji ile oynarken, Bursa Soğanlı Spor, Bursa Ufuk Spor’la evinde karşılaşacak. Karamürsel Belediye Spor Antrenörü Metin Demirkıran, yeni takımız, gün geçtikçe daha iyi oynuyoruz, takımımızdaki oyuncular bir birlerini tanıdıkça oyunumuzu da daha da iyi oluyor’ dedi. İkinci yarı, bir hafta aranın ardından 16 Mart’ta başlayacak.Maçı sporcuların aileleri ile birlikte CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, meclis üyeleri de izledi.