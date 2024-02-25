- Asayiş

Van'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Van’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Van'da deprem! mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 6.46 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4.0 olarak açıkladı.
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25 Şub 2024 - 11:34 - Asayiş

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