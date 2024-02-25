AKP Gölcük seçim ofisi açılışı yapıldı

HİZMET VE ESER SİYASETİ

Açılış öncesinde Talus, Büyükakın ve Sezer alana birlikte geldi; gençler tarafından yakılan meşalelerin arasından geçerek vatandaşları selamladı. Gölcük Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, katılım ve coşkunun 31 Mart sonrasındaki zaferin de habercisi olduğunu belirterek, “Gölcük her şey için hazır. Gölcük’te hizmet ve eser siyasetinde durmak yok, yola devam” dedi.

GERÇEK BELEDİYECİLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Tahir Büyükakın da konuşmasında Türkiye Yüzyılı ve AKP belediyeciliğine vurgu yaparak, “Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdürecek, milletimizin bize olan güveni ve desteğiyle şehirlerimizi Gerçek Belediyecilik hizmetleriyle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

MEŞALELER YAKILDI, SLOGANLAR ATILDI

31 Mart seçimlerinde cumhur İttifakı’nın Kocaeli’nde büyük bir başarı elde edeceğini belirten AKP İl Başkanı Şahin Talus da konuşmasında, “Türkiye Yüzyılı’na yakışır şehirler, sadece milletimizin rafahı için çalışacak kadrolar, algı değil gerçek belediyecilik hizmetleri için hazırız, kararlıyız” dedi. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesildi. Adaylar da tek tek vatandaşlarla sohbet etti.