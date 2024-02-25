Şirin, “Birlikte zafere yürüyoruz”

Cumhur İttifakı’nın 31 Mart seçimleri öncesinde tek yürek olarak seçim çalışmalarını sürdürdüğü Derince’de, adeta gövde gösterisi niteliğinde bir yürüyüş düzenlendi. Yenikent Mahallesi’nde düzenlenen yürüyüşe; AKP MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları ve teşkilat üyeleri katıldı.

“ZAFERE YÜRÜYORUZ”

Yürüyüş esnasında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, “Dün olduğu gibi, bugün de dik duruşuyla bizlerle yol kateden, desteklerini esirgemeyen tüm teşkilat mensuplarımıza ve yürüyüşümüze katılan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Birlikte zafere yürüyeceğiz inşallah. Gerçek belediyecilik vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle; Derince’mize hizmet etmek için hazırız, kararlıyız” dedi

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