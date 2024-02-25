İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Gölcük Şirinköy Mahalle’sinde faaliyet gösteren Birikim Moda Konfeksiyon firması bünyesinde istihdam etmek üzere cinsiyet fark etmeksizin en az okur-yazar en fazla lisans mezunu olması şartıyla 18-55 yaş aralığında 1 yıl süreyle 20 makine dikişçisi, 18-40 yaş aralığında 1 yıl süreyle 20 paketleme işçisi olması kaydıyla toplamda 40 personel alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
- Ekonomi
Kocaeli’deki konfeksiyon fabrikası çok sayıda personel alacak
İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Şirinköy Mahalle’sinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon firması bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.